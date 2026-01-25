Ce trebuie să știm, de fapt, despre munte iarna? Cât de important este echipamentul, când ar trebui să renunțăm la traseu și care sunt cele mai frecvente greșeli care duc la tragedii? Claudiu Clinciu, voluntar Salvamont Zărnești, a oferit răspunsuri pentru toate aceste întrebări într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Cum se schimbă muntele în sezonul rece

– Libertatea: Ce înseamnă, pentru un salvamontist, „a respecta muntele” iarna?
– Claudiu Clinciu: Înseamnă smerenie. Să accepți că muntele nu se „cucerește”, ci doar te lasă să treci, dacă ești pregătit. Respectul înseamnă să ai curajul de a te întoarce din drum cu 100 de metri înainte de vârf, dacă se schimbă condițiile, fără să simți că ai eșuat.

– De ce este muntele de iarnă fundamental diferit de cel de vară, chiar pe trasee considerate ușoare?
– Iarna reperele dispar sub zăpadă, iar un traseu „ușor” de vară poate deveni o capcană mortală. Ziua este extrem de scurtă, efortul fizic este uneori triplu din cauza zăpezii, condițiilor meteo sau a gheții, iar o simplă alunecare pe o pantă înierbată vara (unde te alegi cu o vânătaie) devine sau poate deveni o cădere și o alunecare pe gheață care nu mai poate fi oprită și se termină de cele mai multe ori fatal.

Ce nu ar trebui să facă un turist

– Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac turiștii pe munte în sezonul rece?
– În primul rând plecarea târzie. Mulți pornesc la drum la ora 11.00 uitând că la 16.30 este deja întuneric. Echipamentul de „oraș” nu are ce căuta pe munte. Încălțăminte fără aderență, haine din bumbac care rețin apa (transpirația) și îngheață pe corp. Echipamentul trebuie să fie ușor, să te protejeze de vânt, umezeală și să fie adaptat la ruta pe care ai ales-o.
Aici aș mai puncta, mai ales la tineri, încrederea oarbă în tehnologie. Telefoanele se descarcă aproape instantaneu la temperaturi de -20°C. Tot aici pot menționa, din experiență, traseele GPS preluate de pe ceasuri sau aplicații. Nu poți urma o rută pe care a făcut-o cineva, pentru că tu nu cunoști gradul de dificultate și nivelul de pregătire al persoanei care a parcurs acel traseu.

Chiar în această iarnă, o fată de 28 de ani și-a pierdut viața, în Piatra Craiului, după ce a ieșit de pe traseu și a urmat o altă rută.

Echipamentul este extrem de important pentru cei care aleg să cutreiere munții iarna.
Echipamentul trebuie să fie ușor, să te protejeze de vânt, umezeală și să fie adaptat la ruta pe care ai ales-o. Foto: Shutterstock

Rolul experienței în traseele montane de iarnă

– Cât de mult contează experiența față de condiția fizică în traseele de iarnă?
– Pe scurt, condiția fizică te ajută să înaintezi, dar experiența te ține în viață. Pe munte iarna, un sportiv de performanță fără experiență montană poate lua niște decizii fatale, intrând în panică, în timp ce un montaniard cu experiență știe să-și gestioneze energia și să citească semnele care îi spun ce decizie să ia și când să nu se pună în pericol pe el sau grupul pe care îl conduce.

– Care sunt cele mai mari pericole specifice iernii, dincolo de avalanșe, pe care unii oameni le subestimează?
– În primul rând hipotermia, care se poate instala foarte rapid, chiar și la temperaturi pozitive, dacă ești ud și bate vântul. Apoi epuizarea. Iarna resursele corpului se consumă rapid pentru a menține căldura. În plus, dezorientarea pe care nu o percepi și nu o poți anticipa. Pe o ceață deasă ajungi să nu mai știi unde ești.

– Cât de importante sunt buletinul meteorologic și cel nivologic în luarea deciziilor?
– Acestea sunt „biblia noastră”. Nu pleci la drum fără să te informezi, iar echipamentul ales ține foarte mult de condițiile meteo. Dacă riscul de avalanșă este 5, un om responsabil stă în cabană!

– Cum ar trebui să se informeze corect un turist înainte de a porni într-o drumeție de iarnă?
– Nu te bazezi pe Facebook sau pe poveștile prietenilor. Suni la dispeceratul Salvamont și ceri sfatul salvatorilor din zonă. Îți faci bagajul și îți alegi ruta în funcție de condițiile meteo și pregătirea fizică.

Echipamentul minim necesar pentru munte iarna

– Care este echipamentul minim absolut necesar pentru munte iarna și ce nu poate lipsi sub nicio formă?
 – Încălțăminte. Bocanci rigizi, aderenți, călduroși și impermeabili. Îmbrăcăminte în sistem de straturi. Neapărat o jachetă impermeabilă (protejează de vânt și umezeală) și un strat izolator (puf sau primaloft). Mănuși, căciulă etc.
Pentru siguranță, lanternă frontală, folie de supraviețuire (costă 10 lei și îți poate salva viața), termos cu ceai cald.

– Ce ar trebui să facă un turist dacă se rătăcește sau este surprins de vreme rea?
– Dacă deja te-ai rătăcit și nu știi unde ești, mai bine te oprești și nu continui să cobori orbește în văi (pot fi riscuri de avalanșă sau săritori). Sună la 112 sau Salvamont. Încearcă să construiești un adăpost.
112 funcționează și fără semnal la telefon sau cu semnal foarte slab. Dacă reușești să-ți transmiți locația GPS ești ca și salvat.

Ce decizii greșite sunt luate în momentele de panică

– Care sunt primele greșeli făcute în situații de panică pe munte iarna?
– Prima greșeală este părăsirea grupului, pe care de cele mai multe ori am observat-o la accidente sau cei care cred că știu mai bine. Apoi renunțarea la greutate din dorința de a avansa mai repede. A fost un caz în Munții Bucegi, cu un tânăr de 18 ani din Marea Britanie, pe care l-am căutat timp de o săptămână, cu resurse umane și materiale impresionante. Tânărul a renunțat la rucsacul în care avea sacul de dormit și cortul, echipamente care i-ar fi putut salva viața sau l-ar fi putut ține în viață până la sosirea salvatorilor. A ales să lase rucsacul și să continue drumul.

– Care sunt semnele clare că un traseu trebuie abandonat?
– Câteva semne clare ar fi atunci când vântul crește în intensitate, se apropie întunericul, vizibilitatea scade sau un membru al grupului dă semne de oboseală accentuată. Mai mult decât atât, atunci când zăpada este instabilă sub picioare sau apar sunete și fisuri în stratul de zăpadă, acestea pot indica un risc de avalanșă.

Realitatea unei intervenții Salvamont în sezonul rece

– Cum arată, în realitate, o intervenție Salvamont iarna și ce riscuri presupune pentru salvatori?
– Pe scurt este o luptă contra cronometru, adesea în condiții în care nimeni altcineva nu ar sta afară. Pentru noi, riscurile sunt enorme: vizibilitate zero, risc de avalanșă care poate fi declanșată chiar de noi sau poate veni de sus fără ca noi să vedem. 

Dau, din nou, exemplul unui caz de acum mulți ani, când Salvamont Zărnești a ajutat în Munții Făgăraș la căutarea victimelor unei avalanșe de proporții. În timp ce echipa se retrăgea din munte, cu o victimă, s-a declanșat o nouă avalanșă care a îngropat întreaga echipă în zăpadă. Atunci și-a pierdut viața și un coleg de-al nostru, Ghiță Pascu.

Așa cum spuneam mai sus, lupta contra cronometru, epuizarea fizică, riscurile, gândul la cei de acasă și la aparținătorii victimelor își lasă o amprentă psihologică asupra salvatorilor fără doar și poate. Fiecare secundă contează, fiecare decizie luată poate face diferența între viață și moarte.

– Care este cel mai important mesaj pe care ar trebui să îl rețină publicul despre mersul pe munte iarna?
– Muntele trebuie respectat! Iarna muntele este în multe cazuri ostil vieții umane. Singura cale de a te bucura de el și a te întoarce acasă este să vii pregătit, echipat și, mai ales, să ai modestia de a spune „azi nu este ziua mea” și de a te întoarce acasă așa cum ai plecat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Vărsătorii își dau restart, Săgetătorii se fac auziți

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

STB, în pragul colapsului financiar: nu mai sunt bani de salarii, iar furnizorii de piese au oprit livrările
Știri România 17:08
STB, în pragul colapsului financiar: nu mai sunt bani de salarii, iar furnizorii de piese au oprit livrările
Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Știri România 16:48
Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Parteneri
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Adevarul.ro
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 16:18
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Stiri Mondene 16:06
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
ObservatorNews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 24 ian.
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)