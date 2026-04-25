Becațina are picioare scurte, un cap mare și rotunjit și un cioc lung și drept. Adulții au o lungime de 25 până la 30 centimetri și între 140 și 230 de grame. Femelele sunt mai mari decât masculii.

Ciocul are o lungime de 6,4 până la 7,1 centimetri. Anvergura aripilor variază între 42 și 48 centimetri. Penajul este un amestec de diferite nuanțe de maro, gri și negru.

Pieptul și părțile laterale variază de la alb-gălbui la nuanțe intense de cafeniu. Ceafa este neagră, dungi transversale de culoare bej închis sau roșcat.

Viteza de zbor a păsărilor variază în funcție de factori precum forma aripilor, adaptările evolutive și dimensiunea corpului

Potrivit Guinness World Records și National Audubon Society din SUA, masculii speciei „American Woodcock”, cunoscută sub numele de becațină americană (ciocănitoare americană, sitarul de pădure) dețin recordul pentru cel mai lent zbor susținut, atingând doar 8 km/h în timpul dansurilor lor nupțiale, când „se târăște prin aer”.

Becațina americană este o pasăre specifică Americii de Nord, dar rudele sale apropiate pot fi întâlnite și în Europa și Asia.

Această specie preferă pădurile și se hrănește cu viermi, insecte și semințe, utilizându-și ciocul lung pentru a găsi hrană în sol.

Deși poate atinge viteze de până la 48 km/h pe distanțe scurte, este recunoscută pentru mișcările sale lente, atât pe sol, cât și în aer.

Cercetătorii notează că mersul său caracteristic, cu mișcări ritmice, ajută la scoaterea viermilor din sol.

Există dezbateri în comunitatea științifică cu privire la acuratețea măsurătorilor realizate, deoarece sursele sunt greu de verificat. În plus, alte specii de păsări, cum ar fi păsările colibri, sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a zbura extrem de lent sau chiar de a rămâne suspendate în aer.

