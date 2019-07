Construit pe o suprafață de peste 3.000 de hectare, cam cât ar ocupa 3.500 de terenuri de fotbal, complexul Noor-Ouarzazate produce 580 de megawați. Asta înseamnă la nivel planetar o economisire a 760.000 de tone de emisii de dioxid de carbon, relatează CNN.

Autoritățile din Maroc au unul dintre cele mai ambițioase obiective din lume în materie de energie. Își propun ca 42 la sută din energia electrică să fie produsă din surse regenerabile până în 2020.

Ținta pare a fi una realistă întrucât în prezent statul marocan produce 35 la sută din energia electrică necesară din surse regenerabile, datorită fermelor solare precum cea din Noor Ouarzazate.

Puțini știu că Marocul găzduiește Formula ePrix, un campionat în care mașinile de curse sunt propulsate cu motoare electrice.

Potrivit Băncii Mondiale, importul de combustibili fosili furnizează 97 la sută din necesarul energetic al Marocului. Din acest motiv, autoritățile marocane vor să ia măsuri pentru a produce energie din surse regenerabile.

