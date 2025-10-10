Cea mai spectaculoasă și mai scumpă mașină de la Salonul Auto București e un monstru al eleganței

„Cea mai spectaculoasă mașină și cea mai scumpă mașină prezentă la Salonul Auto București este aceasta, căreia tocmai i-ați văzut interiorul: 330.000 de euro plus TVA, fabricat în anul 2022”, a spus Dorin Chioțea.

„Are 6.749 cm³. E o putere impresionantă. Și lasă de povestit singurică, doar o singură vizualizare și deja spune tot”, a zis Maria.

Pielea deosebită spune totul, culoarea este neagră tradițională, cu interior Hermes.

Totodată, această mașină are jante de 24 inch.

„Cea mai scumpă mașină prezentă la salon, e impropriu să spunem, a fost puțin folosită, 60.000 kilometri, nu poți să spui despre un Rolls vreodată că este la mâna a doua, este un monstru în această lume a eleganței. E un monstru al eleganței, e un antagonism, așa în cuvinte, dar cred că îl merită din plin”.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.



