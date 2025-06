Caracteristici unice

Acest automobil are aceeași lățime ca o pernă standard. Culoarea albastru deschis și designul extrem de subțire îi conferă un aspect aproape bidimensional, ca de desen animat.

Mașina are un singur far în față și ceea ce par a fi două lumini de semnalizare minuscule de o parte și de alta. În ciuda corpului îngust, vehiculul are patru roți. Lățimea sa reprezintă doar o treime din cea a modelului Panda 141 original și aproximativ un sfert din noua Grande Panda.

Interior compact

În interior, mașina are un scaun în față și un scaun suplimentar în spate, potențial crescând capacitatea totală la două locuri.

🚗An Italian has built the worlds narrowest car based on a Fiat Panda



Now he just needs to make a deal with the wind😅 pic.twitter.com/CZYultTxVS — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025

Există o singură ușă pentru șofer, ceea ce înseamnă că oricine dorește să se așeze în spate trebuie să intre prin ușa din față.

Performanță limitată

Conform The Sun, mașina nu poate atinge viteze foarte mari, posibil din cauza motorului electric de dimensiuni reduse.

Recomandări Baremul de corectare la matematică pentru Evaluarea Naţională 2025

„Evident că funcționează, electric merge înainte, înapoi, virează, frânează. Face totul”, a spus creatorul său, Andrea Marazzi.

Vehiculul a fost dezvăluit în cadrul evenimentului Panda a Pandino, care a celebrat cea de-a 45-a aniversare a modelului Fiat Panda. Entuziaști ai Fiat Panda din Germania, Franța, Austria, Elveția și Portugalia au venit la Pandino, în Italia, pentru a participa și a expune variații ale modelului.

Un utilizator a comentat pe YouTube, numind mașina o „operă de artă”.

„Idee fantastică, dar mai presus de toate mi se pare a fi o execuție excelentă”, a spus alt utilizator.

De asemenea, vă prezentăm cea mai mică mașină din lume, dezvăluită de Renault.

Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.