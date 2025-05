Amprenta, realizată cu mineralul roșu ocru, a fost lăsată de un neanderthalian. Neanderthalienii au dispărut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, dar au locuit Europa timp de sute de mii de ani înainte de sosirea oamenilor moderni.

Cercetătorii unui nou studiu susțin că punctul roșu reprezintă un nas pe o piatră cu trăsături asemănătoare unei fețe. Descoperirea contestă ideea că neanderthalienii nu erau capabili de exprimare simbolică. Totuși, unii experți au declarat pentru Live Science că nu sunt convinși că punctul are o semnificație simbolică.

Neanderthal's were capable of producing art. Scientists discovered an old fingerprint.https://t.co/o2Oc7Tp4lv — Staci Fry (@StaciFr90373341) May 29, 2025

Antropologul și arheologul Bruce Hardy de la Kenyon College, Ohio, care nu a fost implicat în cercetare, a afirmat că aplicarea punctului roșu a fost cu siguranță intenționată, dar că nu se poate afirma cu certitudine că este simbolică.

„Este clar că ocrul a fost aplicat intenționat cu o amprentă”, a declarat Hardy.

„Dar eu nu am văzut o față – simbolismul este în ochiul privitorului”.

Recomandări Centrele pentru tratarea dependențelor, afacere 100% privată în România. „Am avut persoane care cheltuiau zilnic 2.000 de euro pentru consum” | Reportaj

Studiul, publicat pe 5 mai în Archaeological and Anthropological Sciences, descrie descoperirea făcută în 2022 în adăpostul de stâncă San Lázaro, la marginea orașului Segovia, în centrul Spaniei.

De asemenea, cea mai veche amprentă de picior uman de pe continentul american a fost descoperită în Chile. Iată a cui este urma lăsată în urmă cu peste 15.600 de ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Digul subteran din Salina Praid s-a prăbușit. Minerii au încercat până în ultima clipă să salveze o secțiune a minei și au ieșit plângând

Urmărește-ne pe Google News