De unde a pornit povestea ceasului de zeci de mii de euro

În România, ceasurile purtate de politicieni, oameni de afaceri sau vedete devin rapid subiect de internet. O poză neclară, o carcasă care pare scumpă, un nume cunoscut și imediat apar estimări: Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet, 40.000 de euro, 70.000 de euro.

Asta s-a întâmplat și în cazul lui Adrian Veștea. După aparițiile sale publice, au apărut informații și discuții potrivit cărora ceasul purtat de acesta ar valora între 40.000 și 70.000 de euro. Subiectul a ajuns inclusiv la România TV, unde l-au întrebat direct dacă poartă un ceas evaluat la astfel de sume.

Răspunsul lui Veștea a schimbat complet discuția: nu este o marcă scumpă internațională, ci un ceas făcut de un artizan român, Augustin Matei.

Ce ceas poartă Adrian Veștea

Ceasul purtat de Adrian Veștea este un Augustin Matei, un model realizat la comandă de artizanul român cunoscut pentru ceasurile sale personalizate.

Din imaginile publice, ceasul are o carcasă inspirată de stilul clasic Breguet, cu margine de tip „coin edge”. Este un detaliu asociat cu ceasurile elegante, tradiționale, și probabil unul dintre motivele pentru care piesa a fost percepută ca fiind foarte scumpă.

Sursă foto: Facebook Adrian Veștea

Ceasul pare să aibă un diametru mai mare, o curea din piele de pisică de mare și un cadran mai simplu decât multe dintre modelele spectaculoase realizate de Augustin Matei. Asta contează pentru estimarea prețului. Modelele lui Augustin pot deveni mult mai complexe atunci când au picturi în miniatură, elemente simbolice, materiale speciale, pietre sau construcții foarte elaborate.

În cazul ceasului lui Veștea, cadranul pare mai curat și mai reținut. Asta nu îl face ieftin, dar sugerează că nu vorbim despre unul dintre cele mai complicate sau mai scumpe ceasuri realizate de artizan.

O estimare realistă pentru un astfel de ceas este zona 5.000-15.000 de euro, în funcție de complexitate, materiale și nivelul de personalizare. Unele surse vorbesc despre prețuri de 8.000-10.000 de euro pentru un ceas Augustin Matei, iar cele mai scumpe modele pot urca spre 15.000 de euro.

Cine este Augustin Matei

Augustin Matei este unul dintre puținii artizani români cunoscuți pentru ceasuri personalizate. Nu este ceasornicar în sensul industrial al unui producător elvețian, ci mai degrabă un creator de piese unicat, cu o zonă foarte puternică de artă în miniatură.

El realizează cadrane personalizate, concepte vizuale și asamblează ceasurile folosind mecanisme elvețiene. Multe dintre piesele sale spun povestea clientului: profesie, pasiuni, simboluri personale, locuri importante, materiale cu valoare emoțională.

Augustin Matei a devenit cunoscut și după ce a realizat ceasul oferit Papei Francisc în timpul vizitei din România din 2019. Acel ceas avea pe cadran imaginea Sfântului Francisc de Assisi și includea elemente simbolice legate de Argentina, Italia și România.

În timp, ceasurile sale au ajuns și la persoane publice, actori, sportivi și oameni politici. Asta explică de ce brandul are o anumită aură în România: nu este doar un ceas scump, ci un obiect personalizat, făcut de un român, cu o poveste în spate.

Pentru cineva care vrea un ceas special, ideea de a avea un model unicat, lucrat manual în România, poate fi chiar mai interesantă decât un Rolex sau un Omega cumpărat din magazin.

Concluzia: deși nu este un ceas de 70.000 de euro, dar e mai interesant

Ceasul purtat de Adrian Veștea nu pare să fie un model de 40.000-70.000 de euro, ci un Augustin Matei făcut la comandă, probabil într-o zonă de preț mult mai joasă, până spre 15.000 de euro.

Dar tocmai asta îl face interesant. Nu vorbim despre un ceas cumpărat doar pentru siglă, ci despre un model unicat, făcut manual de un artizan român. Poate costa de câteva ori mai puțin decât un Breguet sau Patek Philippe, dar are ceva ce multe ceasuri de lux nu au: o poveste personală și unicitate reală.

Iar în lumea ceasurilor, asta poate fi mai cool decât încă un model scump pe care îl mai poartă și alții.

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