Căzuți în curtea unui imobil

Metanolul (alcool metilic) este un alcool simplu, dar extrem de toxic pentru oameni. Este folosit în industrie ca solvent, combustibil, antigel sau în producția de plastic. Problema majoră este că metanolul arată și miroase similar cu etanolul (alcoolul etilic), care este componenta principală a băuturilor alcoolice. Această similitudine duce adesea la confuzii sau la utilizarea sa intenționată ca înlocuitor ieftin pentru etanol în băuturile alcoolice contrafăcute.

Potrivit IPJ Braşov, cercetările în acest dosar sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Voila, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, după ce, duminică, în jurul orei 17.20, au fost sesizaţi că doi bărbaţi s-ar afla într-o stare de inconştienţă, în incinta unui imobil din localitatea Şercăiţa.

La fața locului, oamenii legii i-au identificat pe cei doi bărbaţi, de 43 şi 46 de ani.

Anchetă pentru ucidere din culpă

„Din nefericire, pentru bărbatul de 43 de ani, în urma manevrelor medicale întreprinse la faţa locului de către personalul specializat, a fost declarat decesul, cealaltă persoană fiind transportată la o unitate medicală, unde, în prezent, se află internată. În ceea ce priveşte persoana decedată, în cursul acestei zile a fost efectuată necropsia, urmând a se stabili cauza care a dus la producerea decesului. Datele existente până în prezent conduc la probabilitatea ca cele două persoane să fi consumat împreună o substanţă, posibil metanol, care le-ar fi determinat apoi starea de intoxicaţie”, au transmis reprezentanții IPJ Braşov.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

În cadrul dosarului penal care a fost deschis, anchetatorii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infrcțiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Peste 65 de ani de închisoare însumează pedepsele pe care trebuie să le execute doi iordanieni, tată şi fiu, şi un irakian care, la începutul pandemiei, au vândut în România, pe post de spirt, un amestec de metanol, apă și vopsea de ouă. 17 oameni din judeţele Iaşi şi Sibiu au murit, după ce au băut acest „spirt”. Pe 1 martie 2024, Curtea de Apel Iaşi i-a condamnat definitiv pe cei 3 arabi pentru omor calificat. Motivarea judecătorilor scoate însă la iveală şi altfel de vinovăţii, nepedepsite de lege.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE