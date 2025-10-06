Principalul scop al acestui indicator este de a reaminti șoferilor să aprindă faza scurtă, aspect crucial pentru siguranța circulației în întuneric și pe viraje strânse.

Inginerii americani subliniază că acest simbol este mai eficient decât orice inscripție text, fiind ușor și rapid de perceput de toți conducătorii auto.

Consultantul în transporturi Dan Miller afirmă că semnul „ochi” este deosebit de necesar în locurile unde faza lungă poate orbi vehiculele din sens opus, creând un potențial pericol.

Faza scurtă permite iluminarea a aproximativ 40 de metri de drum, suficient pentru a evalua situația din față fără a pune în pericol alți participanți la trafic.

Deși poate părea amuzant, acest semn rutier îndeplinește o funcție foarte importantă, amintind șoferilor necesitatea de a vedea și de a fi vizibili pe drum.

În România nu există un semn similar – șoferii sunt obișnuiți cu cercul albastru cu pictograma farurilor.





