Cultivatori de toate vârstele din întreaga SUA au fost prezenți la festivalul de la Half Moon Bay, sperând să plece acasă cu „titlul mondial”.

Gienger, inginer horticol, campion și în 2020, și în 2022, a fost laureatul celei de-a 50-a ediții a competiției.

Dovleacul său gigant, de peste 1.200 de kilograme, i-a adus și premiul pus la bătaie de organizatori, 24.471 de dolari (9 dolari pentru un pounds/ 0.45 kg), dar și premiul cel mare, de 30.000 de dolari, pentru recordul mondial doborât.

Americanul și-a botezat dovleacul „Michael Jordan”, „deoarece suntem în anul 23, numărul purtat pe tricou de legendarul baschetbalist”.

BREAKING: Travis Gienger, out of Anoka, Minnesota, has broken the WORLD RECORD with a 2,749-pound pumpkin!!!! ?? This also marks his 3rd championship win at Half Moon Bays 50th annual pumpkin weigh-off. Last year his pumpkin was 2,560 lbs! @abc7newsbayarea pic.twitter.com/bEDKpXJuRc