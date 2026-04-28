Tetra Pak și Mega Image extind proiectul-pilot de colectare a ambalajelor din carton pentru băuturi și lactate. După ce, în primele patru luni de la lansare, consumatorii au returnat peste 357.000 de ambalaje, rețeaua a fost extinsă la 15 puncte de colectare în București, Ilfov și Brașov.

Magazinele din București-Ilfov unde românii pot returna ambalaje din carton

Punctele de colectare ale ambalajelor reciclabile sunt amplasate în 15 magazine Mega Image din București, Ilfov și Brașov. Iată lista completă a locațiilor:

  • Mega Image Titulescu, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39-49
  • Mega Image Piața Sudului, Șos. Olteniței, nr. 208
  • Mega Image Pucheni, Strada Pucheni, nr. 42
  • Mega Image Piața Vitan, Calea Vitan, nr. 13-19
  • Mega Image Dristor, Bld. Camil Ressu, nr. 7
  • Mega Image Paleologu, Calea Moșilor, nr. 101
  • Mega Image Sisești, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 8A
  • Mega Image N. Titulescu 2, Șos. Nicolae Titulescu, nr. 94
  • Mega Image Giurgiului 2, Șos. Giurgiului, nr. 52-54
  • Mega Image Popești Leordeni 2, Șos. Olteniței, nr. 19-19A, Popești-Leordeni
  • Mega Image Drumul fermei, Strada Drumul Fermei, nr. 28A, Popești-Leordeni

Magazinele din Brașov unde românii pot returna ambalaje din carton

  • Mega Image Carpaților, Str. Carpaților, nr. 60
  • Mega Image Calea București, Str. Berzei, nr. 2A
  • Mega Image Zizin, Str. Zizinului, nr. 65
  • Mega Image Lunii, Str. Lunii, nr. 6

Peste 357.000 de ambalaje din carton, colectate în 4 luni

Lansat în noiembrie 2025, acest proiect-pilot este primul din Europa dedicat colectării ambalajelor din carton pentru băuturi și lactate.

În primele patru luni de implementare, șapte automate RVM au înregistrat o creștere lunară de până la 200%, iar consumatorii au returnat peste 357.000 de ambalaje, potrivit datelor transmise de Tetra Pak.

În Brașov, impactul a fost semnificativ, cu o dublare a ambalajelor colectate în doar două luni. În martie 2026, orașul a contribuit cu 37% din totalul ambalajelor colectate, față de 31% în decembrie 2025.

În București, unde se colectează peste 60% din totalul ambalajelor, cererea ridicată a determinat extinderea rețelei.

„Decizia de a extinde primul proiect-pilot din Europa dedicat colectării ambalajelor din carton pentru băuturi și lactate se bazează nu doar pe volumele înregistrate, ci mai ales pe modul în care consumatorii au răspuns acestei inițiative”, a declarat Ștefan Urziceanu, manager sustenabilitate Tetra Pak pentru România, Croația, Slovenia, Bulgaria și Moldova.

Regulile proiectului de returnare a ambalajelor din carton

Ambalajele acceptate la reciclare prin acest program sunt cele din carton destinate băuturilor răcoritoare și lactatelor, cu o capacitate de până la 2 litri, indiferent de marcă.

Pentru ca acestea să fie eligibile, trebuie să fie golite de conținut, curate, nestrivite, cu codul de bare vizibil și cu capacul atașat.

Fiecare ambalaj returnat corect este recompensat cu un voucher de 0,5 lei.

Proiectul, care se desfășoară pe o perioadă de opt luni, își propune să studieze obiceiurile de reciclare ale consumatorilor și să îmbunătățească infrastructura de colectare.

Ambalajele pentru borș, oțet și apă distilată intră din 2028

La începutul lunii martie 2026, Senatul a adoptat un proiect de lege care extinde, din 2028, sistemul de garanţie-returnare (SGR) la ambalajele primare nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată.

Această măsură urmărește alinierea la Regulamentul european privind ambalajele (PPWR) și sprijină economia circulară.

Proiectul legislativ modifică Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, stabilind că, de la 1 ianuarie 2028, SGR se va aplica ambalajelor din sticlă, plastic sau metal utilizate pentru borș, oțet și apă distilată.

În cel de-al treilea an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a intrat în obișnuința a milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea sistemului, avem o infrastructură națională funcțională și un comportament al consumatorilor care a integrat returnarea ambalajelor în rutina zilnică.

