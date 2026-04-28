Greva generală în Educație anunțată pe 25 mai 2026

Federațiile sindicale afirmă că protestele sunt generate de nemulțumirile profesorilor față de politicile economice și sociale ale Guvernului. Aceste politici, spun ei, au condus la încălcarea unor drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Printre problemele semnalate se numără:

Creșterea normei didactice și a obligației de catedră pentru cadrele didactice cu funcții de conducere, afectând condițiile de muncă;

Blocarea angajărilor pentru personalul auxiliar și administrativ, ceea ce duce la un volum de muncă excesiv și neplătit;

Necompensarea concediilor de odihnă neefectuate și neplata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești;

Diminuarea remunerației pentru plata cu ora și neacordarea sporurilor pentru condiții de muncă;

Birocrația excesivă, politizarea educației și lipsa protecției împotriva violenței în școli.

Sindicaliștii critică, de asemenea, creșterea efectivelor de elevi la clasă și comasările „abuzive“ ale unităților de învățământ.

Tribuna Învățământului a obținut scrisoarea liderilor către membrii de sindicat:

Marius Nistor: „Protestele nu au legătură cu criza politică”

Într-o declarație pentru Tribuna Învățământului, președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a subliniat că acțiunile de protest nu sunt influențate politic: „Să fie foarte clar pentru toată lumea: nu facem acțiuni de protest la comanda vreunui partid politic. N-am făcut niciodată și nu vom face nici de-acum înainte. Singurii care decid acțiunile de protest sunt colegii noștri“.

Un alt motiv de nemulțumire este presiunea exercitată de ministerul Educației asupra directorilor de școli pentru a reduce cheltuielile, în ciuda scutirii unităților de învățământ de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Marius Nistor a atras atenția că directorii sunt forțați să anuleze drepturi legale, precum voucherele de vacanță și sporurile pentru uzură neuropsihică.

„Am ajuns în situații aberante în care directorii, presați de minister și presați de inspectoratele școlare, ajung să renunțe la voucherele de vacanță, la sporul de uzură neuropsihică, la gradațiile de merit, să ceară să intre oamenii în concedii fără plată. Deci lucruri absolut ilegale”, a mai declarat liderul sindical.

Cum va afecta noua Lege a salarizării veniturile în învățământ

Noua lege a salarizării, programată să intre în vigoare la 1 iulie 2027, modifică modul în care sunt plătiți bugetarii, inclusiv angajații din educație. Proiectul, aflat încă în lucru la Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, propune o restructurare a veniturilor, dar și o schimbare în acordarea bonusurilor, a sporurilor și indemnizațiilor, un motiv de revoltă în rândul sindicatelor.

În educație, impactul noii legi va fi unul mixt: profesorii vor pierde unele sporuri și indemnizații, însă salariile de bază vor crește pentru anumite categorii.

