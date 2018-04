Am făcut o vizită la cel mai mare videochat de băieți din Europa. Fiecare cameră are o tematică specială: plajă, apartament newyorkez, sală de gimnastică, cazarmă militară, sală de clasă. Băieții sunt bine clădiți, zâmbesc mult și fac mii de euro distrând femei și bărbați, deopotrivă.

Ana stă într-un scaun din piele și face glume cu Stefano. „Au fost emoționați băieții. Dar când nu-i filmează nimeni, strigă pe-aici: «Mămică, ajută-mă!»”, râde Ana.

Împreună cu Stefano care este cotat ca fiind cel mai bun model de videochat din lume, Ana a deschis un studio exclusiv de băieți în București. Ea este „mămica” lor, fiindcă îi recrutează, îi pregătește și îi sfătuiește. Are experienț[ de peste zece ani în industria videochatului. A fost și ea model de videochat și a crescut treptat, până la proprietară de studio.

„Eu sunt înnebunită după lumea asta a bărbaților. M-am îndrăgostit undeva la 18 ani, când m-am apucat eu de videochat, de tot ce înseamnă. Nu cred că există un domeniu care să-ți ofere atât de multe oportunități. Poate găsești în mediul corporate ce avem noi aicea, dar cu siguranță n-o să găsești și sexualitatea, și libera exprimare, și open mind-ul din industrie. Înainte eram o timidă, acum am încredere în ceea ce fac și ceea ce sunt. Mi-a clădit caracterul”, spune cu pasiune femeia. Și începem turul.

Ne oprim pe rând la cele mai ochioase dintre cele 30 de camere. Intrăm într-o cameră în care, dacă n-ai simți mocheta pufoasă sub picioare, ai zice chiar că ești la plajă. Apoi intrăm într-o cameră sală de sport, ca să aflăm că nu doar înfățișarea contează.

„În videochat, nu e de ajuns să arăți bine, trebuie să fii cât mai complex ca persoană. Noi oricum îi trainuim pentru fiecare cameră în parte, pentru fiecare scenariu în parte. Oferim cursuri de actorie, de exemplu. Pentru camera asta, ar trebui să abordeze un rol de trainer, personal trainer, să demonstreze clienților plătitori până la urmă cum se face un workout corect sau poate să fie și ceva funny, cineva care nu are legătură cu fitnessul în sine să se joace pe-aicea” explică Ana.

Trecem prin camera inspirată de filmul „50 Shades of Grey”, dar lăsăm repede biciul și cravașa și punem mâna pe mitralierele din sala army. Apoi ajungem și într-o sală de clasă. Orice fantezie gândită a fost transformată într-o cameră.

Cel mai mare videochat de băieți angajează încă 30 de modele

Ana Tudorache se pregătește ca până în vară să mai angajeze încă 30 de băieți. Dar nu are emoții că n-ar găsi. O aprobă și Stefano, modelul ceh care a făcut carieră și avere online.

„România și Columbia sunt cele mai dezvoltate în industria modelelor de webchat. Am întrebat și eu, când am venit aici, de ce. Și mi-au spus că fiindcă sunt mulți oameni arătoși aici, care știu măcar puțină engleză și internet foarte bun”, explică Jakub Stefano, care face de la 19 ani videochat. Acum are 33 și încă mai e model part time, când nu se ocupă de afaceri. În studioul din România a investit 220.000 de euro, pe care speră să și-i recupereze în maximum trei ani.

Inspirați de modele asemenea lui Jakub, și alți tineri s-au apucat de asta după majorat. Alex e tot un zâmbet. Ne primește în „green family”, cum îi numește el pe toți care calcă pragul camerei lui, virtual sau real. Are un perete verde în spate pe care proiectează cu un program special orice peisaj. Pe umerașe stau întinse mai multe costume, ,așteptându-și rândul la joacă, o joacă mai mult sau mai puțin inocentă, cum îmi sugerează,. Pe unele le folosește când dansează, fiindcă face și asta online.

„Ăsta e de roman. Îl am și pe Zeus. Ești cu mitologia. Mexican. Un ren. Masca de cal. Asta e de fun…”, îmi prezintă tânărul artileria grea. Dar nu asta e ce-l face pe el special. Îl ajută ochii verzi și personalitatea. „Contează să ai și ochii verzi, contează să arăți și bine, pentru că, până la urmă, vindem imagine, nu? De fapt, caracterul e primul, și imaginea”, explică Alex.

Tânărul care online este Dylan Green e înnebunit după ce-i place. Dacă unii cârcotesc și îl numesc homosexual, el zice: «Mulțumesc frumos! Nu-mi pasă. Eu știu cine sunt!».

„La început, o vedeam doar ca pe o chestie porno, dar pe parcurs mi-am dat seama că trebuie să fiu eu ca să mă bucur de chestia asta și să am personalitatea mea, să nu copiez pe nimeni…” Și asta i-a adus și premii la summit-urile de profil pentru cel mai bun model de webcam.

În videochat se câștigă bine, mii de euro pe lună. În istoria ABS Studio, un model a câștigat și 30.000 de euro pe lună. Nu faci mereu atât, dar niciunul nu scade sub un salariu de corporatist din linia de conducere. Alin, de exemplu, și-a propus să nu scadă sub 3.000 de euro pe lună. Și îi iese.

„În primul rând, să zâmbești, să fii întotdeauna fresh, să ai o atitudine pozitivă și să ai capacitatea de a discuta cu mai multe persoane deodată. Cu cât e mai real, cu atât câștigi mai mult”, spune tânărul de 21 de ani. Toată lumea îl întreabă ce face pentru banii ăștia.

„Foarte multe lucruri nu trebuie să faci, sunt foarte multe lucruri urâte care se vorbesc despre asta, dar nu este nimic adevărat. Spun unii că faci anumite lucruri pe care nu vrei să le faci sau auzi lucruri pe care nu vrei să le auzi, dar nu e deloc așa, trebuie doar să vorbești și să interacționezi cu acei oameni. La un moment dat, doar vorbești cu ei și poți câștiga foarte mulți bani”, spune băiatul.

Lucrează 8-9 ore pe noapte, fiindcă are clienți de peste hotare. Stă online cinci-șase zile pe săptămână. „Sunt oameni care nu au curajul să vorbească cu alți oameni în realitate. Bărbații sunt mai sinceri, femeile de obicei au pe cineva și de cele mai multe ori intră pe site-uri doar pentru a cunoaște persoane noi. Cam asta ar fi diferența dintre ei”, explică Alin. Vrea să continue cu meseria asta și și-a ales cu grijă studioul unde lucrează.

De altfel, în industria videochatului care este extrem de bănoasă, nu totul este la vedere. Nu toți îți deschid cu încredere toate ușile camerelor. Există în continuare studiouri care, sub pretextul că fac videochat și totul se întâmplă în spatele unui monitor, întrețineau bordeluri mascate.

