Cel mai premiat brutar din România: „Am învățat de la bătrânii de la sat”

Probabil, cea mai bună pâine din România. Cel puțin conform a trei concursuri de specialitate câștigate în ani diferiți. Cu siguranță, printre cele mai apreciate din țară. O pâine normală, la prima vedere, pâine cu un gust ce îți aduce un pic aminte de copilărie. O coajă groasă ce permite rezistență pentru 10 zile. Este pâinea lui Laszlo Dioszegy, care și-a făcut un nume în panificație înainte de a fonda în 2011 și a deveni acționarul celor de la Sepsi OSK, echipă calificată în premieră în play-off-ul Ligii 1 în această primăvară.

„Atunci am luat primul și singurul împrumut din viață ca să construiesc fabrica, brutăria. De atunci am zis că dacă vreau să fiu cineva, trebuie să fiu altfel. Până atunci eram în competiție cu celelalte brutării și aveam aceeași pâine toți”

Laszlo Dioszegy

„Mașina nu poate frământa ca mâinile unui om”

Milionar, om de afaceri „vânat de toate partidele politice din țară”, cum spune el, amuzat – „indiferent că sunt maghiari, români, toți mă îmbie, dar eu rezist tentațiilor” -, Dioszegy este un patron atipic. Când am fost la Sfântu Gheorghe, la brutăria lui, ne-a arătat personal cum se frământă aluatul. Culmea, într-o dimineață de duminică, după un eșec usturător la fotbal.

„De obicei, mai vin la brutărie ca să nu uit de unde am plecat. Acum, este și un antidot la neîmplinirile din sport. Eu dedic duminica în întregime familiei, măcar atât să aibă ai mei, în rest fiind plecat sau cu afacerile. Dar aluatul, uitați, noi îl facem manual, la frământat. Omul pune suflet. Oricât de bună, de nouă, de performantă ar fi mașina, nu poate frământa precum mâinile unui om. Eu am singura brutărie industrială din țară care are cuptor pe lemne și totul se face manual. Rupem, turtim, frământăm, scoatem cu lopata”, ne-a explicat omul de afaceri, în timp ce trudea alături de trei femei la aparate.

Ia aluatul și-l cântărește, să fie două kilograme, cât are o pâine al cărei preț pe piață este de 9,8 lei.



Laszlo Dioszegy

„La mine contează și tradiția. Să deții o brutărie nu e ceva ieșit din comun de greu, dar e ceva aparte să faci o pâine de calitate, ca să o vinzi și să te menții pe piață la nivel înalt”

Laszlo Dioszegy

Un an de ucenicie

Are o singură firmă, o consideră o afacere mică, încă de familie.

„Eu spun că pâinea mea e cea mai bună din țară, am luat și premii. E o vorbă: «Țiganul laudă calul lui!» . Eu nu vreau să laud pâine mea neapărat. Doar atât spun: am lucrat un an de dimineața până noaptea pentru a găsi rețeta cu care lucrez acum. S-a întâmplat în 2008. Rețeta – am mers și la sate, la cele mai îndepărtate, de nu le găseai pe hartă. Am vorbit cu țărani de peste 70 de ani în etate, care mai fac și acum pâine acasă. Am tot încercat, până când am ajuns la produsul de acum. Am stat lângă bătrâni și-am văzut cum se face pâine. Și am mai pus idei de la mine. Am strâns tot felul de informații”, a dezvăluit Dioszegy.

„Pe fotbaliștii de la Sepsi cred că o să-i aduc la schimbul trei, la brutărie, ca să vadă cât de greu se câștigă un ban. La fabrică, omul are salariu lunar de 3.000 de lei, pe când fotbaliștii ajung și la 5.000 de euro pe lună”

Laszlo Dioszegy

Merge la concursuri de gulaș

„Eu sunt gurmand. Gulașul e preferatul meu. Mai merg și la concursuri, iau și 3-4 băieți cu mine și ne duelăm cu străinii. Totul e fair-play, nu e război. Oriunde mă duc, iau pâine în mână și-o pipăi din curiozitate. Fiecare țară are felul ei de pâine. Am fost în Slovacia la o demonstrație de pâine și a venit un american, moment în care am râs. «Ce poate să facă și americanul acesta, acum au tradiție și la pâine?!» . Dar a făcut o pâine cu o hidratare extraordinar de mare și m-a dat pe spate. Cu cât hidratarea e mai mare, cu atât pâinea e mai bună și rezistă mai mult”, ne-a mărturisit Dioszegy.

Record național și mondial

În 2011, când a câștigat un premiu la nivel național, brutăria lui Dioszegy a realizat și o pâine cu șuncă și cu ceapă.

„Pâinea anticriză”, cum au denumit-o amuzați participanții la concurs, „fiindcă e practic sandwich, nu mai trebuie să mănânci altceva”.

Apoi, covăsnenii au trecut la doborât recorduri. Au început cu o pâine de 10 kilograme, dintr-un singur aluat, pentru a continua apoi cu una de 50 de kilograme, tot dintr-un singur aluat, cu ocazia zilelor orașului Sfântu Gheorghe.



Laszlo Dioszegy

În 2014, la București, cei de la America Award Records, echivalentul lui

Guinness World Records, au certificat drept cea mai mare pâine rustică din lume: 97,5 kilograme!

„Am vrut un produs superior. Am reușit după un an de zile de încercări, nu se poate de pe o zi pe alta. E diferență între a face o pâine bună și o echipă bună. Pentru pâine îți trebuie răbdare și îndemânare. La fotbal trebuie bani mulți”

Laszlo Dioszegy

A impresionat un prinț

Prințul Charles al Marii Britanii a gustat și-a fost impresionat de pâinea secuilor, cel puțin așa a transmis.

„Chiar am avut prilejul de a-l întâlni, a luat din pâine, a gustat-o, a dat din cap că-i place și ne-a felicitat. Am vorbit acolo câteva minute, a fost foarte prietenos și amabil. Au fost și alți oameni politici care ne-au lăudat, atât din România, cât și din Ungaria”, ne-a mai spus Laszlo Dioszegy.

23.000 de pâini scoate brutăria lui Dioszegy zilnic, iar produsul finit este la vânzare în 12 județe, inclusiv București