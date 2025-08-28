Trenurile vor circula pe una dintre cele mai importante rute feroviare din țară și reprezintă un pas important în procesul de modernizare a transportului public național.

Viteză maximă: 257 km/h

Serviciul NextGen de la Amtrak va include trenuri cu o capacitate mai mare, fiecare unitate oferind cu 27% mai multe locuri și o viteză maximă de 257 km/h.

Primele 5 trenuri vor înlocui treptat unitățile existente și vor fi ușor de identificat în orarele publicate în mediile digitale și în vânzările online datorită unei etichete distinctive.

Garniturile au scaune noi cu design ergonomic, lumină de lectură individuală și tetieră care oferă intimitate, priză electrică și port USB la fiecare loc, conectivitate wireless gratuită cu tehnologie de ultimă generație, sistem de înclinare care îmbunătățește stabilitatea în timpul călătoriei etc.

Înlocuirea materialului rulant va fi însoțită de integrarea treptată a 28 de garnituri până în 2027, fiecare echipată cu tehnologie de conectivitate avansată și îmbunătățiri ale facilităților.

Peste 15 milioane de americani folosesc anual coridorul feroviar nord-est

Programul NextGen a apărut în urma acordurile între guvernul federal, Congres și agențiile din sectorul feroviar pentru reînnoirea flotei de trenuri din regiunea nord-est. Planul se aliniază la liniile directoare ale Administrației Federale a Căilor Ferate (FRA) și răspunde cadrului legal al legii privind investițiile în infrastructură și locuri de muncă din 2021.

Coridorul nord-est rămâne axa transportului feroviar de pasageri din țară și concentrează fluxul de călători între orașe precum Washington, Baltimore, Philadelphia, New York și Boston.

Potrivit Departamentului de Transport, această zonă concentrează aproape 30% din pasagerii de tren din țară.

Peste 15 milioane de persoane folosesc anual acest coridor, potrivit autorității federale.

Cel mai rapid tren din lume este prototipul japonez JR-Maglev cu levitație magnetică, ce a atins 581 km/h în teste. Pentru trenuri pe șine tradiționale, cel mai rapid este CR450 din China, care a atins 450 km/h în teste și va funcționa comercial la 400 km/h.



