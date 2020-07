Un bebeluș de zece luni, cel mai tânăr donator din România. A salvat viața unui băiat, care aștepta de șapte ani un transplant

Una dintre cele mai complexe echipe chirurgicale formate vreodată la Spitalul Parhon din Iași, unitatea medicală specializată în nefrologie, urologie și dializă, a realizat duminică o intervenție în premieră pentru țara noastră: au transplantat rinichii prelevați la Cluj de la un bebeluș aflat în moarte cerebrală, de doar 10 luni, la un copil de 14 care aștepta de șapte ani pe lista de transplant.

„Au mai fost intervenții de la donator copil către un alt copil aflat pe lista de așteptare. Este a patra astfel de intervenție realizată la Spitalul Parhon, dar este cel mai tânăr donator întâlnit vreodată la noi. Sunt intervenții complexe fiindcă implică o echipă de transplant lărgită, ajutorul colegilor de la Terapie Intensivă, cu specializare pe pediatrie și chirurgie pediatrică. Toată echipa a fost convocată și a participat la recoltarea de duminică”, a declarat dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al unității medicale.

El a mai spus că are o recunoștință „profundă” pentru familia donatorului: „Nu putem compara acest gest cu niciunul în lume”.

„Eram tot timpul conștientă că pentru sănătatea copilului meu trebuie să moară cineva”

Viața lui Gabi, băiatul de 14 ani care a primit perechea de rinichi nu a fost una ușoară, după cum povestește chiar mama sa, Sorina Geosan.

Este al doilea născut într-o familie cu patru copii, iar mama sa își amintește cât de greu i-a fost, anii în care acesta a făcut dializă, să îi explice de ce el trebuie să se trezească la ora 04.00 și să meargă cu ambulanța la spital, în timp ce frații lui dorm în continuare.

Recomandări Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat după 22 de ani de mariaj. „Ne naștem să primim lecții”

Mama adolescentului, alături de medicul Ionuț Nistor

„Făceam analize de rutină înainte ca el să intre în clasa I, la școală. L-au găsit cu anemie severă, i s-a făcut o ecografie, iar la rinichi au găsit chisturi. Aici a început, a făcut dializă peritonială, după un an jumătate se afla în hemodializă și de atunci facem navetă în fiecare săptămână de la Bacău la Iași. Vrea mereu să fie sănătos ca ceilalți copii, să meargă la școală, să nu mai piardă lecții, să fie și el un copil normal. Mereu mă întreba: «mama, eu de ce nu am fost un copil normal ca toți ceilalți?» Iar acum, după șapte ani, are această șansă”, povestește Sorina Geosan.

Recomandări Cum și-a dat seama Andreea Esca că are COVID-19. „Mi s-a părut ciudat„

Spune despre băiatul ei că este cel mai curajos copil pe care l-a întâlnit, că e foarte puternic, și că a reușit, deși trebuia să meargă două zile de școală, marți și joi, la dializă la Iași, să țină pasul cu colegii săi. A terminat clasa a VIII-a și chiar vinerea trecută mama sa l-a înscris la liceu. Sorina povestește că s-a bucurat când a auzit că fiul ei are o șansă la viață, dar o macină și acum gândul că pentru asta a trebuit să moară altcineva, chiar un bebeluș.

Nu pot să vă spun, când am auzit că s-au găsit rinichi, cum m-am simțit. Eram tot timpul conștientă că pentru sănătatea copilului meu trebuie să moară cineva, cu atât mai mult un bebeluș. Eram bucuroasă pentru copilul meu și în același timp necăjită că, acum, cineva plânge după un copil. Le mulțumesc din suflet că au acceptat, nu am cuvinte să le mulțumesc pentru decizia pe care au luat-o. Mama lui Gabi, băiatul de 14 ani:

Visul băiatului ei este să fie fotbalist și să meargă cu bicicleta. Mai întâi însă își dorea să scape de spitale, de înțepături și de multe alte lucruri care i-au măcinat copilăria. Nu avea voie să bea câtă apă voia și nici să mănânce o felie de pepene, fără ca toți cei din jur să nu fie îngrijorați de starea sa.

Gabi, băiatul de 14 ani, aștepta de șapte ani un transplant

„Speranța a fost în suflet tot timpul. Speranța ca la un moment dat o să sune telefonul și pentru noi. A mai sunat, să știți, dar nu a fost atunci momentul. O dată am fost la Cluj și de două ori aici, la Iași. Dar de data asta, inima de mamă, care cred că simte, mi-a spus că va fi. El nu prea credea, dar ceva în mine spunea că de data asta va fi ce trebuie”, a povestit Sorina Geosan.

Recomandări Puneți-vă masca și visați: să terminăm cu revenirea la normalitate și să vorbim despre solidaritate cu milioanele de români care suferă acum și mai mult

Arăta la 14 ani ca un copil de 7 ani

Medicii care l-au operat pe băiatul de 14 ani spun că intervenția a fost una complexă, dar îi va da o șansă mare tânărului: acestea nu se dezvoltase cum trebuia din cauza problemelor de la rinichi. Unul a fost extirpat în urmă cu mai mulți ani, iar al doilea a fost eliminat acum, în timpul transplantului. Gabi arăta, la 14 ani, ca un copil la 7-8 ani, însă acum acum corpul său are șansa să se dezvolte cum ar trebui.

„Fiind un donator foarte mic presupune niște dificultăți din punct de vedere tehnic, atât al tehnicilor vasculare, cât și urologice. Este o complexitate mare și e necesare o mare delicatețe a gesturilor chirurgicale pentru că structurile sunt foarte mici și e o dificultate mult mai mare ca la un adult. Am transplantat ambii rinichi, în bloc, tot ansamblu și există posibilitatea ca aceștia doi rinichi să asigure funcția renală și sperăm să mai crească, pentru că au potențial de creștere”, a declarat Corneliu Moroșanu, unul dintre chirurgii care au condus echipa ce a realizat operația de transplant.

În momentul de față, la Iași, la Spitalul Parhon, mai sunt în evidență încă opt copii sub 14 ani care fac dializă și așteaptă un transplant care le poate asigura o viață normală.

PARTENERI - GSP.RO Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

PARTENERI - PLAYTECH.RO În ce hal a ajuns Adriana Iliescu din cauza sărăciei! Mănâncă cu rația și... Cutremurător!

HOROSCOP Horoscop 21 iulie 2020. Săgetătorii încheie o perioadă de zbatere, uneori fără rezultate notabile