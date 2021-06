Aeronava decolase din capitala Naypyidaw şi urma să ajungă în oraşul Pyin Oo Lwin, dar s-a prăbuşit cu puţin timp înainte de aterizare, la circa 300 de metri de o uzină metalurgică.

Nu au fost anunţate victime în rândul oamenilor aflaţi la sol.

Conform presei, avionul transporta şase militari şi mai mulţi călugări pentru a participa la o slujbă, la o mânăstire budistă.

Nu se ştie încă de ce s-a prăbușit avionul. În Myanmar, siguranţa transportului aerian este precară.

BREAKING: At least eight people were killed when a military plane crashed early this morning inside the EPC compound in Anesakhan, Pyin Oo Lwin in Mandalay Division. Security forces arrived at the scene shortly after.#WhatsHappeningInMaynmar pic.twitter.com/8KgpZgFRa9