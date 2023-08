Patru supraviețuitori care au ajuns miercuri la Lampedusa le-au spus autorităților că erau pe o barcă ce plecase din Sfax, al doilea oraș ca mărime din Tunisia, care s-a scufundat în drum spre Italia.

Potrivit declarațiilor acestora, 45 de oameni, inclusiv trei copii, au părăsit joi, 3 august, orașul Sfax. După aproximativ 6 ore de navigație, barca s-a răsturnat din cauza unui val. Toți migranții, conform supraviețuitorilor, au ajuns în mare.

Doar 15 aveau o vestă de salvare, dar și ei s-ar fi înecat. Victimele, conform mărturiilor supraviețuitorilor, aveau între 41 de ani, dintre care 3 copii, notează ANSA.

#BREAKING Forty-one migrants have died in a shipwreck off the Italian island of Lampedusa, survivors tell local media. #Italy #Lampedusa #Immigration pic.twitter.com/bmpqqrrCEv