Guvernatorul din Kentucky a catalogat tornada drept „un eveniment meteorologic istoric” și a decretat starea de urgență în zonă.

„Știm că vom avea peste 50 de decese”, a spus Andy Beshear, precizând că cel mai afectat a fost comitatul Graves. În orașul Mayfield, acoperișul unei fabrici s-a prăbușit, fiind vorba despre un „eveniment cu victime în masă”, potrivit guvernatorului.

Clădirea tribunalului din comitat și un penitenciar din apropiere au fost de asemenea avariate, iar un tren a deraiat în apropiere de Madisonville, fără a fi raportate victime.

Iar vremea severă se va menține pe tot parcursul weekendului, curenții deplasându-se până în nordul Louisianei și în sudul statului Ohio.

Una dintre tornade a ajuns din Arkansas în Kentucky și nu este exclus ca aceasta să fie cea mai mare distanță parcursă de o tornadă din anul 1925 și până acum.

Victime nu au fost doar în statul Kentucky, ci și în Arkansas. Cel puțin o persoană a murit și alte 20 au fost rănite, după ce clădirea unui azil a fost lovită de tornadă. Iar o altă persoană și-a pierdut viața în apropierea orașului Leachville, după ce a rămas blocată într-un magazin.

O autostradă care face legătura între statele Arkansas și Tennessee a fost închisă după ce mai multe vehicule s-au răsturnat.

În Illinois, un depozit al companiei Amazon s-a prăbușit, iar zeci de persoane au rămas prinse înăuntru.

„Amploarea daunelor este devastatoare. Să știi că erau oameni în interior când s-a întâmplat asta….”, a declarat șeful poliției din Edwardsville, Michael Fillback, pentru un post local afiliat CNN. Poliția nu știe câte persoane se aflau în depozit în momentul prăbușirii și câte dintre ele au rămas captive printre dărâmături, însă primele informații indicau între 50 și 100 de oameni. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

