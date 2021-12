Din primele informații se pare că depozitul s-a prăbușit din cauza vremii severe, zona fiind vizată de o atenționare de tornadă. Pompierii cred că sunt mai multe victime, însă până acum nu se știe un număr exact.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD