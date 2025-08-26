Cele mai distrugătoare cutremure din istorie. Au ucis sute de mii de oameni și au provocat pierderi uriașe

Valdivia, Chile (1960)

În 1960, Chile a fost lovit de cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată, cu o magnitudine de 9,5 grade. Epicentrul s-a aflat lângă orașul Temuco, iar cutremurul a fost urmat de un tsunami devastator cu valuri de până la 25 de metri înălțime. Dezastrul a lăsat fără adăpost două milioane de persoane și a provocat moartea a peste 1600 de oameni.

Tsunamiul generat de cutremur a traversat Oceanul Pacific, lovind Hawaii, Japonia, Filipine și alte țări. În total, între 2000 și 5000 de persoane au murit la nivel mondial. Pagubele economice s-au ridicat la 550 de milioane de dolari la acea vreme, echivalentul a 6 miliarde de dolari în prezent.

Alaska, SUA (1964)

Pe 27 martie 1964, Alaska a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 9,2 grade. Acesta a provocat un tsunami devastator care a distrus mai multe orașe de pe coasta Alaskăi. În total, 139 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea din cauza tsunamiului.

Foto: Profimedia Images

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Cutremurul a generat mii de replici, unele cu magnitudini de peste 6 grade. Pagubele materiale s-au ridicat la aproximativ 2,3 miliarde de dolari (la cursul din 2013).

Sumatra, Indonezia (2004)

Pe 26 decembrie 2004, un cutremur cu magnitudinea de 9,1 grade a lovit în largul coastei insulei Sumatra. Acesta a provocat un tsunami devastator care s-a răspândit în întregul Ocean Indian. Valurile uriașe au lovit coastele a 15 țări, provocând moartea a aproximativ 228.000 de persoane.

Foto: Profimedia Images

Indoneziaul a fost cel mai grav afectat, cu peste 200.000 de victime, în special în provincia Aceh. Pagubele materiale totale la nivel mondial au fost estimate la 13 miliarde de dolari.

Tohoku, Japonia (2011)

Pe 11 martie 2011, Japonia a fost lovită de cel mai puternic cutremur din istoria sa, cu o magnitudine de 9,1 grade. Acesta a generat un tsunami devastator, cu valuri de până la 39 de metri înălțime în unele zone.

Foto: Profimedia Images

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Catastrofa a provocat moartea a peste 18.000 de persoane și pagube economice estimate la 235 miliarde de dolari, conform Băncii Mondiale. De asemenea, cutremurul a dus la accidentul nuclear de la centrala Fukushima.

Kamchatka, Rusia (1952)

Pe 5 noiembrie 1952, un cutremur cu magnitudinea de 9 grade a lovit în largul peninsulei Kamchatka. Acesta a generat un tsunami care a devastat orașul Severo-Kurilsk, provocând moartea a cel puțin 2336 de persoane.

Estimările actuale arată că numărul maxim al victimelor cutremurului ar putea fi de 14 mii de persoane. Informațiile despre acest dezastru au fost clasificate de autoritățile sovietice până în anii 1990.

Bio-Bio, Chile (2010)

Pe 27 februarie 2010, un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade a lovit coasta chiliană. Acesta a generat un tsunami cu valuri de până la 15 metri înălțime. Peste 500 de persoane au murit, iar două milioane au fost afectate.

Foto:Shutterstock

Cutremurul a provocat pagube semnificative în regiunile Maule și Bio-Bio, lăsând zone întinse fără utilități. Replicile au continuat timp de mai multe săptămâni.

Recomandări Care sunt țările cele mai greu de cucerit, dacă începe Al Treilea Război Mondial. Ce a răspuns Chat GPT

Ecuador și Columbia (1906)

Pe 31 ianuarie 1906, un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade a lovit coasta Ecuadorului. Acesta a generat un tsunami care a afectat și Columbia, Statele Unite și Japonia. Între 500 și 1500 de persoane au murit, majoritatea în Columbia.

Kamchatka, Rusia (2025)

Pe 30 iulie 2025, un cutremur de 8,8 grade a lovit Oceanul Pacific, la 161 km est de Petropavlovsk-Kamchatsky, la o adâncime de 32 km. Seismul a fost cauzat de contactul dintre placa Pacificului și microplaca Okhotsk.

Foto: Profimedia Images

În oraș, s-au resimțit cutremure de 7-8 grade, însă nu au fost victime sau distrugeri, datorită evacuării rapide, sistemelor de avertizare la tsunami și clădirilor rezistente. Energia cutremurului a fost parțial redusă de seismele mici care avuseseră loc cu 10 zile înainte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE