Cine este Axalta

Axalta Coating Systems este un gigant global în industria vopselelor auto, cu o istorie care începe în 1866! Compania a dezvoltat primele sale produse în Germania pentru a proteja căruțele de pe drumurile de pământ.

În 1953, predecesorul Axalta, DuPont, a publicat primul raport anual despre popularitatea culorilor auto. Raportul pe 2025 este al 73-lea din serie – cea mai lungă și mai cuprinzătoare analiză de acest tip. Axalta furnizează vopsele pentru aproape toți producătorii majori de automobile din fabrică, deci știu exact ce se vinde.

Alb, negru, gri – dominația totală

Alb, negru și gri rămân cele mai populare „culori” în majoritatea piețelor. Foto: Mercedes, BMW, Audi.

La nivel global, statisticile pentru 2025 arată o dominație clară: albul conduce cu 29%, urmat de negru cu 23% și gri cu 22%. Deci trei sferturi din mașinile vândute în lume sunt albe, negre sau gri.

Motivele? Albul și griul reflectă căldura, negrul arată premium, iar toate trei sunt „sigure” – nu ies din modă și se revând mai ușor. Plus, multe companii aleg aceste culori pentru flote.

Albastrul – regina culorilor reale

Când excludem non-culorile, cea mai populară culoare adevărată este albastrul cu 6%. E urmat de roșu, verde și galben cu câte 3%, apoi maro cu 2%, iar restul culorilor exotice împart ultimele 2%.

Albastrul rămâne popular pentru că transmite încredere și eleganță fără a fi ostentativ. Funcționează perfect pe mașini sport, sedanuri executive sau SUV-uri de familie.

Europa descoperă griul

În Europa, griul domină cu 26%, urmat de alb cu 25% și negru cu 22%. Argintiul a scăzut la 9%, iar albastrul stă la 8%. Interesant este că griul a crescut puțin față de 2024.

Europa pare să fi descoperit sofisticarea griului modern – de la gri închis mat până la gri metalic strălucitor. E o culoare care arată premium și, neironic, ascunde noroiul mai bine.

China, Japonia și curiozitățile regionale

Xiaomi SU7 Ultra. Foto: Xiaomi.

Aici încep diferențele culturale interesante:

China iubește culoarea “negru” – 28% din mașinile vândute acolo sunt negre, cel mai mare procentaj din lume.

Japonia e obsedată de alb – 39%! E o diferență uriașă. Albul reflectă căldura verilor.

Galbenul e exotic… mai puțin în China – China este singura regiune unde galbenul ajunge la 5%. În Asia în general e la 4%, dar în restul lumii e la 1% sau mai puțin.

De ce contează

Pentru industria auto, aceste date sunt cruciale. Producătorii planifică producția cu 2-3 ani înainte și trebuie să știe ce culori să comande în cantități mari.

Pentru cumpărători, culorile afectează valoarea de revânzare. O mașină albă, neagră sau gri se vinde mult mai ușor second hand decât una verde lime. Studiile arată că mașinile în culori neobișnuite pot pierde cu până la 10-15% mai mult din valoare.

Raportul Axalta 2025 confirmă ce vedem pe stradă: lumea joacă la sigur. Alb, negru și gri domină piața. Dar când cineva îndrăznește să aleagă o culoare reală, albastrul câștigă detașat.

Diferențele regionale sunt fascinante – de la obsesia Japoniei pentru alb (39%) la dragostea Chinei pentru negru (28%).