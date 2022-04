Imediat după anunțul forțelor ucrainene privind lovirea crucișătorului, internetul s-a umplut de ironii la adresa rușilor. „Au vrut să cucerească Kievul, dar între timp au pierdut Moskva”, e una din glumele care circulă pe internet după ceea ce ucrainenii susțin că a fost un atac cu rachete antinavă Neptun. Hot News a găsit câteva dintre cele mai reușite ironii.

„Crucișătorul Moskva a fost promovat ca submarin”, e una din glume, în timp ce o altă postare pe Twitter spune că, de fapt, Moskva nu ar fi fost lovită, ci „a interceptat” două rachete ucrainene.

#Ukraine hits the Moskva. The Flagship of the Russian Navy pic.twitter.com/yZm5LrUs8F

Un banc își imaginează un dialog imaginar între navă și comandamentul rus: „Căpitan: Avem o problemă cu muniția de la bord. Comandament: Ce muniție? Căpitan: Cea ucraineană.”

You were indeed a great cruiser,

but just not in a great country.

Rest In Peace.#Moskva #UkraineWar pic.twitter.com/oXHfkFBzs8