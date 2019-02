Cele mai tari minți ale lumii, la Romanian Master of Mathematics. Elev în clasa a XII-a, viitor student la Princeton: "Nu știu dacă mă voi întoarce după ce termin"

22 de echipe formate din cei mai tari matematicieni ai lumii concurează zilele acestea pentru încă un premiu în palmaresul lor, la „Romanian Master of Mathematics”. China, Coreea, SUA, Rusia, Indonezia, Kazahstan, Marea Britanie, Franța, Turcia, România.

În sala de festivități a Colegiului „Tudor Vianu” din Capitală sunt parte din tinerii care ne vor face telefoanele mai performante, transportul mai rapid sau poate vor proiecta navele pentru primele curse interplanetare. Și acum aplaudă la „Hai țurai și țurai”, cântată de corul liceului. Unii ridică telefoanele să filmeze. Alții au picat pe gânduri, uitându-se în gol.

Da, mulți poartă ochelari, mulți au părul lung, vâlvoi, prea puțin preocupați de modă. Mai mult aplecați către rezolvarea problemelor. Care acum poate se limitează la o formulă, un creion și câteva ore de concentrare. Dar toate astea sunt pregătirea pentru rezolvarea adevăratelor probleme ale lumii.

„N-a existat nicio zi fără matematică”

Este deschiderea „Romanian Master of Mathematics”, ediția a XI-a, moment în care România își arată din nou mușchii la gândire matematică. România este oricum pe harta lumii la matematică. O tradiție pe care nu știm cum, o mână de oameni dedicați au dus-o mai departe.

Zeci de medalii aduc elevii români în țară de la cele mai importante competiții internaționale. Îi aplaudăm și apoi îi privim cum pleacă, fără speranța că vor reveni. Cel mai bun rezultat la olimpiada internațională de anul trecut a fost al lui Ioan-Andrei Nicolae, elev la Liceul Internațional de Informatică din București. Și el va pleca.

„Deja am aplicat la facultate și știu unde voi merge. Îmi doresc foarte mult să merg în SUA pentru studii, nu știu dacă mă voi întoarce după ce termin. N-am luat încă această decizie, voi vedea. Am aplicat la mai multe universități, dar voi merge pe științe. Am aplicat și în Marea Britanie la universități”, spune tânărul.

Și-a urmărit pas cu pas, temeinic, dezvoltarea. A început din clasa a cincea să se pregătească pentru olimpiadele la matematică. Zi de zi. Ca orice matematician calculează timpul dedicat: cam șase ore pe zi, indiferent dacă e vacanță, sărbătoarea legală sau orice altceva. Sacrificiu? Sub nicio formă! Dedicare, muncă, pasiune, un fel de nebunie.

„Fiecare înțelege altceva prin distracție. Mie îmi place mult să fac schi, e sportul meu preferat și în fiecare an fac asta. Chiar abia m-am întors de la un concurs la Azuga. Îmi place mult muzica, acum cânt la pian și vreau să învăț să cânt la chitară. Citesc cărți și articole, știri. Cam așa se petrece ziua mea în mod normal. Nu mă interesează atât de mult ieșirile cu prietenii, sigur, din când în când se mai întâmplă o mică ieșire, dar în general am găsit interesul în alte zone”, spune tânărul care urmează să fie student la Princeton din toamnă.

Are emoții pentru Bac? Ce Bac, atunci când cele mai tari universități ale lumii te adjudecă deja?

China, printre forțele lumii la matematică

Unul dintre cei cu care va concura Ioan-Andrei este Ge Cheng, un elev chinez care a câștigat cam tot ce se putea câștiga la el în țară. E un mod brut și incorect de a spune că cei doi tineri, pe care îi separă 7 mii de kilometri, o cultură și credințe diferite, concurează. Ioan-Andrei și Ge concurează fiecare cu el însuși, de fiecare dată cu o versiune mai bună a sa. Fiecare pe drumul lui, doar că aceste drumuri doar se intersectează logistic la astfel de competiții.

„Eu mă pregătesc destul de mult la matematică și fac probleme de matematică până la miezul nopții. Când reușesc să le rezolv e ca și cum aș fi câștigat deja un premiu. Am nevoie și de relaxare, dar mă energizează să rezolv probleme la matematică. Deja am aplicat la o universitate de top de la mine din țară. Cred că pentru unii e greu să intre, dar pentru mine, nu. Voi urma computer science și matematică. Vreau să fac cercetare”, e concis tânărul.

Pare relaxat. Și cu toate astea știe ce presiune teribilă e pe umerii săi: China se luptă în ultimii cinci ani crâncen cu SUA pentru locul întâi în supremația lumii la matematică. Premiul nu are legătură cu vreun câștig în bani, imediat. Premiul pe care China l-a câștigat deja este faptul că Ge a aplicat la o universitate din China. Nu în SUA, nu în Marea Britanie. În timp ce Ioan-Andrei al nostru va pleca în SUA.