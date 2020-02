De Simona David,

Pentru a preveni răspândirea coronavirusului în România, CN APM a achiziționat măști de protecție, pe care le va repartiza angajaților care intră în contact cu echipajele navelor din porturile maritime.

Totodată, CN APM va instala 50 de dozatoare cu gel antibacterian în birouri și alte dozatoare vor fi distribuite la porțile de intrare în port, cu access pietonal, respectiv porțile 1,2,3,5, 10bis, porți de acces pentru echipajele navelor din portul Constanța.

De asemenea, Administrația Porturilor a comandat măști și combinezoane de unică folosință, iar angajații au fost instruiți pentru a ști cum să se protejeze de coronavirus.

