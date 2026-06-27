Oamenii de știință au transmis joi că au reușit să citească pentru prima dată un papirus antic din Herculaneum, distrus de erupția Vezuviului în anul 79 d.Hr., folosind tehnicile avansate amintite.

Această descoperire marchează un pas important în descifrarea celor peste 600 de suluri antice recuperate din orașul roman.

O descoperire revoluționară

Echipa de cercetători a anunțat, în cadrul unei conferințe online organizate la Napoli, că a reușit să „deschidă virtual” unul dintre sulurile carbonizate, dezvăluind 70 de coloane de text din lucrarea „Despre vicii, Cartea I”, atribuită filosofului epicurian Filodem.

De asemenea, au recuperat aproape 1,5 metri de text lizibil dintr-un document datat între anii 300 și 200 î.Hr., cel mai vechi sul descifrat de până acum, care abordează teme precum etica și artele.

„În urmă cu doar un an ar fi părut o nebunie pentru oricare dintre noi să credem că un sul complet, cu sute de coloane de text, ar putea fi citit în întregime fără intervenții invazive. Astăzi v-am demonstrat că acest lucru este posibil. Cred că vom reuși să citim fiecare sul din colecție”, a declarat Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky și co-fondator al proiectului Vesuvius Challenge.

Tehnologie de ultimă generație

Pentru a evita deteriorarea sulurilor fragile și înnegrite, cercetătorii au utilizat scanări de înaltă rezoluție și algoritmi avansați care pot detecta cerneala ascunsă în straturile de papirus.

Această metodă, denumită „desfășurare virtuală”, permite accesarea textului fără a compromite integritatea artefactelor.

Până acum, au fost scanate aproximativ 45 de suluri, însă peste 600 rămân nedeschise, iar porțiuni ale vilei în care au fost descoperite acestea nu au fost încă excavate.

„Chiar și cu cele mai eficiente metode disponibile pentru deschiderea fizică a sulurilor, acestea trebuiau deteriorate. Însă, prin desfășurarea virtuală, nu mai suntem obligați să alegem între conservarea și citirea acestor artefacte extraordinare. Le putem face pe amândouă”, a explicat Federica Nicolardi, experta principală în papirologie a proiectului.

O competiție globală cu miză uriașă

Vesuvius Challenge, inițiativa care susține utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru studierea acestor texte antice, a anunțat că va publica online toate datele, codurile și modelele digitale ale papirusurilor.

Mai mult, organizatorii promit o recompensă de un milion de dolari pentru prima persoană sau echipă care poate descifra integral un alt sul din colecție.

Până acum au fost deja oferite premii în valoare totală de 1,8 milioane de dolari pentru contribuțiile aduse proiectului.

„Credem că este posibil să îmbunătățim semnificativ algoritmii pe care îi avem la dispoziție și credem că tehnicile de detectare a cernelii pe care le folosim ar putea fi perfecționate considerabil”, a declarat Nat Friedman, director american din industria tehnologiei și sponsor principal al inițiativei.

El a făcut un apel către specialiștii în inteligență artificială și calculatoare să se alăture acestei misiuni istorice.

O nouă eră pentru studierea manuscriselor antice

Progresele recente au fost remarcabile, cercetătorii reușind ca, în doar 24 de ore, să descifreze un întreg sul prin tehnologia de desfășurare virtuală, obținând aproximativ 140 de coloane noi de text.

„Literalmente, în fața Vezuviului, ceva – sau, mai bine spus, totul – s-a schimbat noaptea trecută”, a subliniat Federica Nicolardi, subliniind ritmul accelerat al descoperirilor.

Această inițiativă revoluționară deschide calea pentru o mai bună înțelegere a istoriei, culturii și gândirii antice, aducând la lumină comori literare dispărute timp de aproape două milenii.

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