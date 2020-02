De Bobi Neacșu,

Eliberarea uriaşă de energie ar fi provenit de la o gaură neagră supermasivă, aflată la aproximativ 390 de milioane de ani lumină depărtare de Pământ.

Autorul principal al studiului, Simona Giancintucii, de la Laboratorul de Cercetări Navale din Washington DC, a descris explozia ca fiind versiunea astronomică a erupției devastatoare a vulcanului Saint Helens din anul 1980.

Erupția ar fi lăsat o urmă gigantică în constelația Ophiuchus, care conține mii de galaxii individuale amestecate cu gaz și materie neagră. La început, oamenii de ştiinţă s-au îndoit de ipoteza lor, fiindcă urmarea exploziei era uriaşă, în craterul rezultat ar putea încăpea 15 galaxii asemenătoare Căii Lactee.

