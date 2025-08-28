Potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), obiectul procedurii este „Serviciul de evaluare a mijloacelor fixe material rulant vagoane de călători în scopul vânzării prin licitație publică – S.R.T.F.C. Brașov”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 27.151,36 lei, echivalentul a aproximativ 5.300 de euro.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2025, ora 15:00, iar acestea trebuie să fie valabile până pe 15 martie 2026.

Nu este pentru prima dată când CFR Călători scoate la vânzare vagoane vechi. În toată țara, pot fi văzute zeci de garnituri ruginite „trase la gard”, multe abandonate de decenii în gări și depouri.

Operatorul feroviar de stat a lansat în ultima perioadă mai multe licitații pentru evaluarea materialului rulant învechit, cu scopul de a fi vândut ulterior la fier vechi.

Pe lângă vagoanele de călători, SRTFC Brașov scoate la licitație și autovehicule. Pentru acestea a fost organizată o procedură de achiziție publică intitulată „Servicii de evaluare a mijloacelor fixe (autovehicule) în scopul vânzării prin licitații publice – SRTFC Brașov”, în valoare totală de 2.500 lei. Contractul a fost atribuit firmei DCF Evaluări SRL.