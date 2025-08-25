Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), a notat clubferoviar.ro.

În document se precizează că neplata datoriilor de către CFR Călători afectează inclusiv plata salariilor angajaților CFR SA.

Încă de la data de 4 iunie, administratorul infrastructurii a notificat operatorul feroviar de stat cu privire la restanțele înregistrate la plata TUI, ocazie cu care „au fost deja aplicate unele măsuri restrictive referitoare la programarea trenurilor suplimentare, până la plata datoriilor restante”.

Directorul general al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, a transmis că, potrivit legii, CFR SA poate suspenda temporar serviciul de acces pe infrastructura feroviară pentru operatorii care depășesc termenele de plată prevăzute în contractele de acces încheiate de aceștia cu CFR SA.

Totuși, operatorul de stat a anunțat că situația s-a rezolvat: „Urmare a întâlnirii de la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) la care au participat reprezentanții ARF și cei ai CFR Călători și CFR SA au fost identificate modalitățile prin care, cu sprijinul tuturor celor implicați, impedimentele existente au fost depășite, astfel încât nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA. Menționăm că la acest moment facilitățile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestației efectuate de CFR Călători iar valoarea compensației este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor Contractului de Serviciu Public”.

