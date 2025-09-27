Armament și protecție îmbunătățite

Challenger 3 va fi dotat cu un nou tun de 120mm L55A1, care va înlocui modelul L30A1. Acesta va permite o viteză mai mare a proiectilelor și o penetrare superioară a blindajelor inamice. Tancul va avea și un sistem de apărare activă israelian Trophy pentru protecție împotriva armelor antitanc, potrivit site-ului de tehnologie polonez komputerswiat.pl.

Blindajul modular de ultimă generație va oferi o protecție sporită. Turela va primi armură suplimentară în față și pe laterale. Aceste îmbunătățiri ar putea face din Challenger 3 „cel mai bun tanc din forțele NATO”.

Tehnologie avansată care redefinește rolul tancului modern

Noul tanc va beneficia de un motor nou, deși cu aceeași putere, suspensie îmbunătățită și sisteme electronice moderne. Acestea îl vor integra perfect în câmpul de luptă digital.

Va avea și un sistem electric special pentru pornire la rece și un sistem de ventilație nou. Numărul de proiectile transportate va scădea de la 49 la 31, dar vor fi de tip nou.

Secretarul Apărării Grant Shapps (stânga) în timp ce vizualizează primele prototipuri ale tancului Challenger 3, din care armata britanică va avea 148 de unități în următorii ani, la fabrica Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) din Telford, Shropshir
Challenger 3 va intra în serviciu în 2027 și va aduce îmbunătățiri semnificative față de predecesorul său, Foto: Profimedia Images
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Posibile provocări

Mobilitatea ar putea fi un punct slab. Cu armura suplimentară, Challenger 3 ar putea cântări până la 82 de tone, cu aproape 10 tone mai mult decât tancul american M1A2 SEPv3.

Planuri de producție

Marea Britanie va construi inițial 8 prototipuri pentru teste. Dacă totul merge conform planului, va începe producția în serie. Obiectivul este achiziționarea a 148 de tancuri Challenger 3.

Interesant este că acestea vor fi de fapt tancuri Challenger 2 modernizate, nu construite de la zero. Armata britanică estimează că noul tanc va rămâne în serviciu cel puțin până în 2040.

Un tanc Challenger 2 pe poligonul Castlemartin Ranges din Pembrokeshire, Țara Galilor, trage un proiectil de antrenament „Squash-Head”.
Challenger 2 va fi baza pentru tancul viitorului, Foto: Profimedia

Rolul tancului în războiul modern, pus sub semnul întrebării

Este clar că tancul, care a fost arma decisivă în Al Doilea Război Mondial, şi-a pierdut astăzi acest rol, într-un conflict dominat de rachete şi drone. Această impresie a fost întărită și de războiul din Ucraina, unde Rusia a suferit pierderi incredibile de blindate.

Eric Schmidt, fost CEO al Google și o figură influentă consultată de Departamentul Apărării al SUA, susținea la sfârșitul anului trecut că era dominației tancurilor pe câmpul de luptă a luat sfârșit definitiv.

El consideră că Statele Unite ar putea chiar să le doneze, concentrându-se în schimb pe consolidarea arsenalului cu drone, potrivit Business Insider. „Lumea are chiar o grămadă de tancuri. Acele tancuri sunt acum în mare parte inutile. O dronă de 5.000 de dolari poate distruge un tanc de 5 milioane de dolari”, a subliniat el.

Deși mai mulți analiști militari îi împărtășesc părerea, viitorul tancului pe câmpul de luptă va rămâne unul vital, dar el trebuie regândit, actualizat și folosit în cadrul unor sisteme integrate de luptă, spune generalul Pierre Schill, șeful Statului-Major al Armatei Terestre franceze, potrivit site-ului opex360.

Această reprezentare a artistului difuzată pe 26 aprilie 2024 de KNDS, o divizie a producătorului de arme Nexter Systems, deținut de guvernul francez, arată tancuri de luptă avansate denumite Main Ground Combat System (MGCS) și drone (sus, în stânga). Franța și
Tancuri de luptă avansate denumite Main Ground Combat System (MGCS), reprezentare artistică, Foto: Profimedia

Europa vrea și ea super tancul ei

Eurotankul, Tancul Principal de Luptă Terestră (MGCS), trebuia dezvoltat de industriile de apărare din Franța și Germania ca un proiect crucial pentru viitorul forțelor terestre europene. Deși a fost reluat oficial în aprilie 2023, proiectul se confruntă încă cu întârzieri semnificative.

Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Recomandări
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani

Cum ar trebui să arate tancul viitorului

Generalul Schill explică: „În 2045, tancul pe care îl vom folosi nu va fi un tanc actual îmbunătățit, pentru simplul motiv că dacă ar trebui să echipăm un singur vehicul cu toate echipamentele de protecție și atac necesare, analizele noastre arată că ar atinge o greutate prohibitivă de 70 sau 80 de tone”.

„De aceea ne îndreptăm – și americanii sunt pe aceeași linie – spre sisteme care combină mai multe vehicule. Nu va fi o evoluție a tancurilor actuale, ci un sistem de sisteme într-un cloud de luptă”, adaugă generalul. Această abordare reprezintă o schimbare radicală în conceptul de luptă terestră.

Astfel, orice tanc modern trebuie reorganizat în funcție de opt piloni de capabilitate: platformă, turele tunuri. armament secundar, sistem de comunicații și de comandă, simulare, senzori, protecție împotriva dronelor, logistică.

Challenger 3 promite să fie un astfel de salt tehnologic major pentru forțele terestre britanice. Rămâne de văzut dacă va reuși să depășească provocările legate de greutate și mobilitate pentru a deveni cu adevărat cel mai bun tanc din NATO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
Elle.ro
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
gsp
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Avantaje.ro
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor. Proiect de 100 de milioane de euro
Știri România 19:00
Primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor. Proiect de 100 de milioane de euro
Șase copii morți la Iași: Ministrul Rogobete acuză că protocoalele medicale au fost ignorate timp de 10 zile
Știri România 16:33
Șase copii morți la Iași: Ministrul Rogobete acuză că protocoalele medicale au fost ignorate timp de 10 zile
Parteneri
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Adevarul.ro
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Fanatik.ro
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elle.ro
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans”
Stiri Mondene 16:51
Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans”
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el”
Stiri Mondene 15:39
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
ObservatorNews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Politică 17:54
Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt