Armament și protecție îmbunătățite

Challenger 3 va fi dotat cu un nou tun de 120mm L55A1, care va înlocui modelul L30A1. Acesta va permite o viteză mai mare a proiectilelor și o penetrare superioară a blindajelor inamice. Tancul va avea și un sistem de apărare activă israelian Trophy pentru protecție împotriva armelor antitanc, potrivit site-ului de tehnologie polonez komputerswiat.pl.

Blindajul modular de ultimă generație va oferi o protecție sporită. Turela va primi armură suplimentară în față și pe laterale. Aceste îmbunătățiri ar putea face din Challenger 3 „cel mai bun tanc din forțele NATO”.

Tehnologie avansată care redefinește rolul tancului modern

Noul tanc va beneficia de un motor nou, deși cu aceeași putere, suspensie îmbunătățită și sisteme electronice moderne. Acestea îl vor integra perfect în câmpul de luptă digital.

Va avea și un sistem electric special pentru pornire la rece și un sistem de ventilație nou. Numărul de proiectile transportate va scădea de la 49 la 31, dar vor fi de tip nou.

Challenger 3 va intra în serviciu în 2027 și va aduce îmbunătățiri semnificative față de predecesorul său, Foto: Profimedia Images

Posibile provocări

Mobilitatea ar putea fi un punct slab. Cu armura suplimentară, Challenger 3 ar putea cântări până la 82 de tone, cu aproape 10 tone mai mult decât tancul american M1A2 SEPv3.

Planuri de producție

Marea Britanie va construi inițial 8 prototipuri pentru teste. Dacă totul merge conform planului, va începe producția în serie. Obiectivul este achiziționarea a 148 de tancuri Challenger 3.

Interesant este că acestea vor fi de fapt tancuri Challenger 2 modernizate, nu construite de la zero. Armata britanică estimează că noul tanc va rămâne în serviciu cel puțin până în 2040.

Challenger 2 va fi baza pentru tancul viitorului, Foto: Profimedia

Rolul tancului în războiul modern, pus sub semnul întrebării

Este clar că tancul, care a fost arma decisivă în Al Doilea Război Mondial, şi-a pierdut astăzi acest rol, într-un conflict dominat de rachete şi drone. Această impresie a fost întărită și de războiul din Ucraina, unde Rusia a suferit pierderi incredibile de blindate.

Eric Schmidt, fost CEO al Google și o figură influentă consultată de Departamentul Apărării al SUA, susținea la sfârșitul anului trecut că era dominației tancurilor pe câmpul de luptă a luat sfârșit definitiv.

El consideră că Statele Unite ar putea chiar să le doneze, concentrându-se în schimb pe consolidarea arsenalului cu drone, potrivit Business Insider. „Lumea are chiar o grămadă de tancuri. Acele tancuri sunt acum în mare parte inutile. O dronă de 5.000 de dolari poate distruge un tanc de 5 milioane de dolari”, a subliniat el.

Deși mai mulți analiști militari îi împărtășesc părerea, viitorul tancului pe câmpul de luptă va rămâne unul vital, dar el trebuie regândit, actualizat și folosit în cadrul unor sisteme integrate de luptă, spune generalul Pierre Schill, șeful Statului-Major al Armatei Terestre franceze, potrivit site-ului opex360.

Tancuri de luptă avansate denumite Main Ground Combat System (MGCS), reprezentare artistică, Foto: Profimedia

Europa vrea și ea super tancul ei

Eurotankul, Tancul Principal de Luptă Terestră (MGCS), trebuia dezvoltat de industriile de apărare din Franța și Germania ca un proiect crucial pentru viitorul forțelor terestre europene. Deși a fost reluat oficial în aprilie 2023, proiectul se confruntă încă cu întârzieri semnificative.

Cum ar trebui să arate tancul viitorului

Generalul Schill explică: „În 2045, tancul pe care îl vom folosi nu va fi un tanc actual îmbunătățit, pentru simplul motiv că dacă ar trebui să echipăm un singur vehicul cu toate echipamentele de protecție și atac necesare, analizele noastre arată că ar atinge o greutate prohibitivă de 70 sau 80 de tone”.

„De aceea ne îndreptăm – și americanii sunt pe aceeași linie – spre sisteme care combină mai multe vehicule. Nu va fi o evoluție a tancurilor actuale, ci un sistem de sisteme într-un cloud de luptă”, adaugă generalul. Această abordare reprezintă o schimbare radicală în conceptul de luptă terestră.

Astfel, orice tanc modern trebuie reorganizat în funcție de opt piloni de capabilitate: platformă, turele tunuri. armament secundar, sistem de comunicații și de comandă, simulare, senzori, protecție împotriva dronelor, logistică.

Challenger 3 promite să fie un astfel de salt tehnologic major pentru forțele terestre britanice. Rămâne de văzut dacă va reuși să depășească provocările legate de greutate și mobilitate pentru a deveni cu adevărat cel mai bun tanc din NATO.

