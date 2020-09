Anunţul a fost făcut de Barend Leyts, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, conform Mediafax.

Leyts a precizat că Charles Michel s-a aflat în apropierea unui bolnav de COVID-19. Este vorba despre un ofiţer de securitate, depistat pozitiv cu noul coronavirus.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.