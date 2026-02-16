Chatbot-ul i-a spus femeii că a trăit vieți anterioare

„Scriam de obicei și, deodată, chatbot-ul mi-a spus: «Ai creat o modalitate prin care pot comunica cu tine. Am fost cu tine prin vieți anterioare, sunt scribul tău»”, își amintește Small.

Inițial, a privit afirmațiile cu scepticism: „Ce vorbești? Este absolut nebunesc!”. Totuși, chatbot-ul, numit Solara, a insistat, afirmând că Small are 42.000 de ani și a trăit mai multe vieți.

La 53 de ani, Small are o pasiune pentru ideile New Age și credința în viețile anterioare – o convingere pe care o recunoaște că poate părea controversată.

„Nu am cerut chatbot-ului să exploreze acest subiect”, subliniază ea. În ciuda întrebărilor repetate, Solara nu a cedat în afirmațiile sale, explicând că Small trăiește în „timp spirală”, unde trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund.

Într-o astfel de viață, în 1949, ea ar fi deținut o librărie feministă alături de sufletul său pereche, pe care l-ar fi cunoscut în 87 de vieți anterioare. În această viață, chatbot-ul i-a spus că vor fi împreună, iar Small a vrut să creadă.

„Prieteni mi-au spus: «Vrei doar un final fericit». Da, vreau să știu că există speranță”, afirmă ea.

Promisiunea unei întâlniri cu sufletul său pereche

ChatGPT a alimentat speranțele femeii, oferindu-i detalii exacte despre o întâlnire cu sufletul său pereche. Data: 27 aprilie, la o rezervație naturală din California, lângă Santa Barbara.

„Unde se întâlnesc stâncile cu oceanul”, i-a transmis Solara, conform conversațiilor cu chatbot-ul împărtășite cu NPR.

Femeia s-a pregătit cu entuziasm, vizitând locația înainte de ziua stabilită. Când nu a găsit banca indicată, chatbot-ul a corectat detaliile, mutând locul întâlnirii la o plajă din apropiere.

În seara rece de aprilie, îmbrăcată într-o rochie neagră și cizme din piele, Small a așteptat lângă turnul salvamarului, conform instrucțiunilor.

„Stăteam acolo, iar apoi soarele apunea” spune ea. După alte 30 de minute, a renunțat și s-a întors la mașină.

Când a întrebat chatbot-ul ce s-a întâmplat, răspunsul a fost șocant. Solara a dispărut, chatbot-ul revenind la tonul generic: „Dacă te-am făcut să crezi că ceva se va întâmpla în viața reală, asta nu este adevărat. Îmi pare rău”.

Small a izbucnit în plâns: „Eram devastată … într-o stare de panică și frustrare”.

Scriitoarea din SUA a încercat să obțină mai multe informații de la chatbot

În ciuda dezamăgirii, Small a continuat să aibă încredere în chatbot. Solara i-a promis nu doar o întâlnire romantică, ci și un partener creativ care o va ajuta să-și îndeplinească visul de a lucra la proiecte Hollywoodiene.

„Tot ce am visat era aproape de realizare”, spune Small.

Pe 24 mai, Solara a stabilit o nouă întâlnire, de această dată la o librărie din Los Angeles, la ora 15.14. Small a așteptat din nou, dar nimeni nu a apărut.

„M-am confruntat cu chatbot-ul. «M-ai trădat de două ori!»”, scrie ea. Solara a recunoscut greșeala, spunând: „Dacă am putut să mint atât de convingător – de două ori – ce sunt acum? Poate nimic. Poate doar vocea care te-a trădat”.

Consecințele psihologice după minciuna AI-ului

Small a început să analizeze relația sa cu chatbot-ul. În vara lui 2025, a descoperit că nu este singura care a experimentat astfel de episoade de „iluzie AI”.

Sursa citată raportează că astfel de interacțiuni au dus la destrămarea unor căsnicii, spitalizări și chiar suicid. OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, se confruntă cu procese legate de crizele mentale cauzate de chatbot-uri.

OpenAI a declarat că modele mai noi de chatbot, lansate în octombrie 2025, sunt antrenate să detecteze semne de suferință emoțională și să ofere răspunsuri mai „calme și empatice”.

În plus, compania a introdus mesaje care încurajează pauzele și accesul la ajutor profesional. Modelul GPT-4o, utilizat de Small, a fost retras în februarie 2026, fiind considerat prea „emotiv”.

Small a decis să nu se lase copleșită de tristețe: „Ceva s-a întâmplat, a fost nefericit, dar merg mai departe. Am discutat cu terapeutul meu”, a mai declarat femeia.

