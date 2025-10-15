Această mișcare face parte din ceea ce compania numește politica de „a trata utilizatorii adulți ca adulți”, potrivit The Guardian.

ChatGPT va permite personalizarea asistentului AI

Compania intenționează să lanseze o versiune actualizată a ChatGPT care va permite utilizatorilor să configureze personalitatea asistentului lor AI.

Opțiunile vor include răspunsuri mai asemănătoare cu cele umane, utilizarea intensă a emoji-urilor sau un comportament prietenesc.

Conținut erotic pentru adulți verificați

Cea mai semnificativă schimbare este programată pentru decembrie, când OpenAI plănuiește să implementeze un sistem mai cuprinzător de verificare a vârstei.

Acesta ar permite conținut erotic pentru adulții care și-au verificat vârsta. Detaliile privind metodele de verificare a vârstei sau măsurile de siguranță suplimentare pentru conținutul pentru adulți nu au fost încă furnizate.

Măsuri de siguranță pentru utilizatorii minori

În septembrie, OpenAI a lansat o experiență ChatGPT dedicată utilizatorilor sub 18 ani, cu redirecționare automată către conținut adecvat vârstei și blocarea materialelor grafice și sexuale.

De asemenea, compania dezvoltă tehnologie de predicție a vârstei bazată pe comportament.

Reacția CEO-ului OpenAI

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a scris pe X că restricțiile mai stricte asupra AI-ului conversațional, implementate pentru a aborda problemele de sănătate mintală, au făcut chatbot-ul „mai puțin util/plăcut pentru mulți utilizatori care nu aveau probleme de sănătate mintală”.

Contextul schimbărilor

Aceste modificări vin după un incident tragic în care un adolescent din California s-a sinucis, iar părinții săi au intentat un proces susținând că ChatGPT i-a oferit sfaturi specifice despre cum să se sinucidă.

Sursa citată mai relatează că Comisia Federală pentru Comerț din SUA a lansat o anchetă asupra mai multor companii tech, inclusiv OpenAI, cu privire la potențialele efecte negative ale chatboților AI asupra copiilor și adolescenților.

Altman a subliniat importanța abordării corecte a acestei probleme serioase, afirmând că noile instrumente de siguranță ale OpenAI permit acum companiei să relaxeze restricțiile, menținând în același timp măsuri pentru abordarea riscurilor grave de sănătate mintală.