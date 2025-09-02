În 2024, cheltuielile militare ale UE au atins 343 de miliarde de euro, marcând deja un nivel fără precedent. Această tendință ascendentă reflectă preocupările crescânde privind securitatea în regiune.

„Europa cheltuieşte sume-record pentru apărarea sa, pentru a asigura securitatea cetăţenilor noştri, şi nu ne vom opri aici”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE și președinta AEA.

O parte semnificativă a bugetului, aproape 130 de miliarde de euro, a fost alocată pentru achiziționarea de armament nou. Această creștere a cheltuielilor militare a început după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și s-a intensificat după invazia Ucrainei în 2022.

Țările membre NATO, inclusiv 23 de state UE, s-au angajat să aloce minimum 5% din PIB pentru securitate în următorul deceniu, din care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Andre Denk, directorul AEA, a estimat că pentru atingerea obiectivului de 3,5% din PIB, „va trebui să ne intensificăm eforturile şi să cheltuim în total peste 630 de miliarde de euro pe an” în UE.