Potrivit regimului de la Beijing, măsurile prevăd îngheţarea tuturor activelor pe care persoanele şi companiile sancţionate le deţin în China, precum şi interdicţia pentru companiile, organizaţiile şi cetăţenii chinezi de a desfăşura afaceri cu acestea.

Persoanele vizate, printre care se află fondatorul Anduril Industries şi nouă directori de rang înalt ai companiilor sancţionate, au primit totodată interdicţie de intrare pe teritoriul chinez.

Pe lista companiilor sancţionate se află în special Northrop Grumman Systems Corporation şi L3Harris Maritime Services.

Decizia vine după ce administrația Trump a anunţat săptămâna trecută un pachet record de vânzări de armament pentru Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari. Această decizie a stârnit reacţii dure din partea Chinei.

„Problema Taiwanului reprezintă nucleul intereselor fundamentale ale Chinei şi linia roşie care nu poate fi depăşită în relaţiile dintre China şi Statele Unite”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe. Orice acţiuni considerate provocatoare vor primi „un răspuns ferm” din partea Beijingului, a insistat reprezentantul MAE chinez.

Regimul de la Beijing cerut din nou Statelor Unite să înceteze așa-numitele eforturi „periculoase” de înarmare a Taiwanului.

Conducerea de la Beijing consideră Taiwanul parte a Chinei, dar autorităţile de la Taipei resping această pretenție teritorială și se tem de o invazie. De cealaltă parte, Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloace pentru a se apăra, iar aceste vânzări de armament rămân o sursă constantă de tensiuni între Washington şi Beijing, notează Reuters.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE