Patru modalități prin care China ar putea prelua controlul asupra Taiwanului, prezentate de analiștii militari

Motivele obsesiei lui Xi pentru Taiwan

Președintele chinez Xi Jinping consideră reunificarea Taiwanului cu China continentală drept „o parte esențială a viziunii sale” pentru țară. Deși până acum cele două părți au evitat un conflict armat, China „își rezervă dreptul de a folosi forța”, a declarat pentru The U.S. Sun expertului în intelligence militar Philip Ingram.

Expertul citat de The U.S. Sun subliniază că acest mult dorit „control asupra insulei ar îndeplini misiunea de reunificare a lui Xi, ar elimina o potențială amenințare aproape de China continentală și ar oferi o zonă tampon față de SUA sau Japonia”.

Tancurile de tip 100 ale formației de asalt terestru, inspectate în timpul paradei militare de Ziua Victoriei, pe 3 septembrie 2025, la Beijing, China., Foto: Profimedia Images

Posibile scenarii de invazie

Philip Ingram prezintă patru modalități prin care China ar putea prelua controlul asupra Taiwanului:

Blocada navală

„Ca națiune insulară, Taiwanul depinde foarte mult de importuri și ar putea fi paralizat de o blocadă navală susținută”, afirmă Ingram. China desfășoară frecvent exerciții militare în jurul insulei, simulând o blocadă.

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Ocuparea insulelor periferice

China ar putea captura una sau mai multe dintre insulele periferice ale Taiwanului, precum arhipelagul Kinmen, situat la doar doi kilometri de continent. Această acțiune ar testa reacția Occidentului.

O reacție slabă din partea acestuia ar putea încuraja China să meargă mai departe, similar cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

captură foto. CaspianReport

Invazie cu nave amfibie

O opțiune mai agresivă ar fi o invazie amfibie completă. Strâmtoarea Taiwan are „doar 81 de mile lățime în punctul său cel mai îngust, oferind Taiwanului foarte puțină adâncime strategică sau timp de avertizare”, explică Ingram.

Imagini din satelit și surse militare indică faptul că China construiește cel puțin cinci barje uriașe pentru transportul trupelor, capabile să livreze flote de tancuri și cei 1,2 milioane de soldați de care Beijingul ar avea nevoie pentru a invada Taiwanul.

De asemenea, China construiește cel mai mare portavion al său – capabil să lanseze avioane de luptă de pe patru piste în același timp.

Beijingului și-a consolidat capacitatea de a invada Taiwanul, Foto: Profimedia

Atac aerian

China ar putea evita inițial lupta corp la corp prin lansarea unui atac aerian masiv împotriva Taiwanului, folosind rachete sol-aer, rachete apă-aer sau lovituri aeriene.

Potrivit profesorului Ashok Swain, expert în pace și securitate la Universitatea Uppsala din Suedia, China ar putea combina raiduri aeriene pentru a slăbi apărarea Taiwanului cu forțe navale care să înconjoare insula, potrivit The U.S. Sun.

„Dacă China decide să atace, va fi probabil o combinație de raiduri aeriene împreună cu atacuri navale”, a declarat profesorul Swain. „Raidurile aeriene vor slăbi armata taiwaneză în prima linie, în timp ce forțele navale vor înconjura zona [pentru a tăia sprijinul extern].”

Două avioane de luptă Mirage 2000 ale Forțelor Aeriene Taiwaneze, înarmate cu rachete, pleacă de la Baza Aeriană Hsinchu. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Recomandări Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”

Pregătirile Taiwanului

În fața amenințării chineze, Taiwanul a dezvoltat o strategie defensivă numită „strategia ariciului”. Aceasta urmărește să facă o eventuală invazie „atât de dificilă, costisitoare și sângeroasă încât Beijingul să fie descurajat să o încerce vreodată”, explică Ingram.

Forțele sale armate sunt antrenate specific pentru a contracara aceste amenințări:

Marina are rolul de a contracara Armata Navală de Eliberare a Poporului în strâmtoare și de a preveni o blocadă navală.

Armata terestră reprezintă ultima linie de apărare împotriva unei invazii amfibii.

Forțele Aeriene constituie prima linie de apărare, având misiunea de a contesta superioritatea aeriană deasupra Strâmtorii Taiwan.

Expertul Philip Ingram subliniază că Taiwanul dispune de „o rețea densă și stratificată de apărare aeriană, care este crucială” pentru protecția sa.

În concluzie, situația rămâne extrem de tensionată, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din regiune.