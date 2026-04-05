Creșterea pieței de informații militare generate de AI

Această explozie de informații provine de la o piață emergentă și controversată: firmele chineze, unele cu legături cu Armata de Eliberare a Poporului, care utilizează tehnologii de inteligență artificială pentru a analiza date disponibile public.

Aceste companii își promovează serviciile ca fiind capabile să „dezvăluie” mișcările forțelor americane. Beijingul, deși încearcă să se distanțeze de conflictul din Iran, beneficiază de pe urma acestor inițiative private, care fac parte dintr-o strategie guvernamentală mai amplă de integrare a sectorului civil cu cel militar.

„Proliferarea companiilor private chineze de analiză geospațială din ce în ce mai capabile va spori capacitățile de apărare ale Chinei și abilitatea acesteia de a contesta forțele SUA în caz de criză”, avertizează Ryan Fedasiuk, cercetător la American Enterprise Institute.

MizarVision și urmărirea forțelor americane

Una dintre companiile care a atras atenția este MizarVision, cu sediul în Hangzhou, fondată în 2021. Aceasta utilizează date din surse occidentale și chineze, combinate cu algoritmi de inteligență artificială, pentru a monitoriza activitățile bazelor americane din Orientul Mijlociu, mișcările navale și amplasarea sistemelor de apărare antirachetă.

De exemplu, înainte de lansarea Operațiunii „Epic Fury”, platforma a publicat imagini detaliate care arătau acumularea de forțe americane în regiune, inclusiv mișcările grupurilor de portavioane USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln.

De asemenea, a oferit informații detaliate despre aeronavele masate la bazele aeriene din Israel, Arabia Saudită și Qatar.

„Înainte de escaladarea tensiunilor din Iran în 2026, am identificat rapid locațiile armamentului și echipamentelor desfășurate în Orientul Mijlociu”, afirmă site-ul companiei.

Conform investigațiilor, imaginile folosite de MizarVision provin din date open-source, inclusiv imagini satelitare comerciale furnizate de companii din SUA și Europa, precum Vantor și Airbus. Cu toate acestea, companiile occidentale neagă orice implicare directă.

Un purtător de cuvânt al Vantor a declarat pentru The Washington Post că firma nu vinde imagini entităților chineze și că aplică măsuri de control stricte în timpul conflictelor. Planet Labs a confirmat că MizarVision nu este clientul său, iar imaginile utilizate de firma chineză nu provin de la sateliții săi.

Experții subliniază că, deși companiile chineze nu au acces direct la surse americane de imagini în timp real, acestea folosesc tehnologii avansate pentru a analiza datele disponibile.

„Deși există constrângeri, avantajul lor este că se concentrează exclusiv pe monitorizarea militară americană … ceea ce nu este caracteristic firmelor occidentale”, a declarat o sursă din industria apărării din China.

Securitatea națională a SUA, în pericol

Oficialii americani și experții în intelligence sunt îngrijorați de capacitatea crescândă a acestor companii de a urmări mișcările militare americane.

„Deși capacitatea lor nu este încă acolo… preocuparea majoră este intenția”, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

În plus, legislația chineză favorizează transferul de tehnologie între sectorul privat și cel militar, ceea ce ridică întrebări legate de cât de independenți sunt actorii privați precum MizarVision.

„Statul poate beneficia de inovațiile din sectorul privat și, în același timp, poate nega responsabilitatea pentru acțiunile companiilor aparent private, chiar și atunci când acestea operează sub îndrumarea sau în aliniere cu statul”, a explicat Ryan Fedasiuk.

China, între neutralitate și influență indirectă

Această evoluție a stârnit îngrijorări la nivel politic în SUA. Comisia pentru China din Camera Reprezentanților a transmis un avertisment tranșant: „Companiile legate de Partidul Comunist Chinez transformă inteligența artificială într-un instrument de supraveghere pe câmpul de luptă împotriva Americii. Amenințarea din partea ecosistemului tehnologic al Chinei nu este una teoretică, ci iminentă”.

Deși China menține o poziție oficială de neutralitate în conflictul din Iran, relația sa strânsă cu companiile private care oferă servicii de monitorizare militară ridică întrebări.

„Munca unor firme private precum MizarVision și Jing’an poate oferi Beijingului o metodă plauzibilă de a sprijini aliați fără a se implica oficial în conflicte”, a explicat Fedasiuk.

Pe fondul escaladării conflictului, China a lansat un apel comun cu Pakistanul săptămâna aceasta pentru un armistițiu imediat și inițierea negocierilor de pace „cât mai curând posibil”.

Totuși, după cum a relatat anterior The Washington Post, Rusia ar fi furnizat informații de țintire Iranului pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, ceea ce sugerează o implicare activă a unui alt adversar major al SUA în război.

Întrebat marți despre posibilele schimburi de informații între adversarii SUA și Teheran, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat: „Există lucruri pe care adversarii le fac pentru a oferi informații și date pe care nu ar trebui să le ofere. Suntem conștienți de acest lucru și, în consecință, ne adaptăm acțiunile”.