Portavionul a fost botezat în onoarea lui Abraham Lincoln, cel de-al 16-lea președinte al Statelor Unite.

Cât costă portavionul Abraham Lincoln

Când a fost predat Marinei SUA în 1989, construcția a costat aproximativ 2,24 miliarde de dolari. Ajustată la valoarea din prezent a dolarului, construcția inițială a navei este estimată la peste 6,8 miliarde de dolari.

Între 2013 și 2017, nava a trecut printr-un proces major de realimentare și revizie (Refueling and Complex Overhaul – RCOH), care a costat aproximativ 2,6 – 3 miliarde de dolari.

În prezent, luând în calcul nava, modernizările și grupul aerian de avioane F-35C Lightning II și Super Hornets, valoarea totală a sistemului USS Abraham Lincoln este evaluat la 12 – 16 miliarde de dolari.

Menținerea acestui portavion în funcțiune, în special în cadrul unor desfășurări rapide, poate ajunge la aproximativ 2,5 milioane de dolari pe zi.

Câte avioane cară

Cu o lungime de peste 332 de metri și o punte de zbor de dimensiunea a aproximativ trei terenuri de fotbal, portavionul funcționează ca o bază aeriană plutitoare.

Poate transporta în jur de 90 de avioane de luptă și elicoptere, inclusiv modele avansate precum F-35C Lightning II, F/A-18 Super Hornet și avioane de avertizare timpurie E-2 Hawkeye.

Portavionul USS Abraham Lincoln este dotat cu două reactoare nucleare. Acest lucru îi permite să navigheze timp de peste 20 de ani fără să aibă nevoie de realimentare cu combustibil pentru navă (are nevoie doar de reaprovizionare cu hrană pentru echipaj, combustibil pentru avioane și muniție).

De ce echipaj dispune

Pe navă trăiesc și lucrează între 5.000 și 6.000 de oameni, incluzând marinarii care operează nava și personalul forțelor aeriene (piloți, mecanici). Este, practic, un mic oraș plutitor.

Structura echipajului este împărțită, în general, astfel:

Echipajul navei (Ship’s Company): Aproximativ 3.200 de persoane, responsabile cu operarea și mentenanța portavionului.

Aripa Aeriană (Air Wing): Aproximativ 2.480 de persoane, responsabile cu operarea celor peste 70-90 de avioane și elicoptere de la bord.

Ce dotări militare are

Principala sa forță de lovire (ofensivă) o reprezintă avioanele pe care le transportă, în timp ce armamentul instalat direct pe navă are un rol strict defensiv, de ultimă instanță.

Forța aeriană este adevărata „armă” a portavionului. Nava poate găzdui și opera până la 90 de aeronave, deși într-o misiune standard poartă de obicei între 60 și 75.

Flota include:

F-35C Lightning II: Avioane de luptă invizibile pe radar (stealth) de generația a cincea, destinate atacurilor la sol și luptei aeriene.

F/A-18E și F/A-18F Super Hornet: Avioane de vânătoare și bombardament extrem de versatile, coloana vertebrală a forțelor aeriene ale Marinei SUA.

EA-18G Growler: Avioane specializate în război electronic, folosite pentru a bruia radarele inamice și a distruge sistemele de apărare antiaeriană.

E-2D Advanced Hawkeye: Avioane cu un radar masiv deasupra fuzelajului, folosite ca sistem de avertizare timpurie și control aerian (pot detecta inamicii de la sute de kilometri distanță și coordonează atacurile).

CMV-22B Osprey / C-2A Greyhound: Aeronave de transport logistic, care aduc personal, piese de schimb și corespondență de pe uscat pe navă.

MH-60R și MH-60S Seahawk: Elicoptere multirol folosite pentru vânătoarea de submarine, misiuni de căutare și salvare (SAR), suport logistic și apărare împotriva ambarcațiunilor mici.

Dacă inamicul reușește să treacă de avioanele portavionului și de navele de escortă (distrugătoare și crucișătoare), USS Abraham Lincoln dispune de propriile sisteme de apărare pentru a distruge rachetele sau aeronavele care se apropie.

Armamentul defensiv include:

Lansatoare de rachete RIM-162 ESSM (Evolved SeaSparrow Missile): Folosite pentru a intercepta rachete antinavă supersonice și aeronave inamice la distanțe medii.

Lansatoare RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile): Un sistem de apărare antiaeriană cu reacție rapidă, conceput pentru a distruge rachetele antinavă aflate în imediata apropiere.

Sisteme Phalanx CIWS (Close-In Weapon System): Supranumite „R2-D2” datorită formei lor, acestea sunt tunuri rotative cu 6 țevi, calibrul 20 mm, ghidate prin radar. Pot trage până la 4.500 de cartușe pe minut și reprezintă ultima linie de apărare împotriva rachetelor.

Mitraliere grele M2 (calibrul 50): Amplasate pe marginile navei pentru a respinge atacurile asimetrice (de exemplu, bărci rapide încărcate cu explozibil).

Pentru a nu fi lovită, nava se bazează masiv și pe „orbirea” inamicului cu senzori și sisteme de contramăsuri.

Sistemul SLQ-32A(V)4: Un sistem de război electronic care detectează emisiile radar inamice și poate bruia rachetele care se apropie.

Lansatoare de momeli (Decoys): Nava poate trage capcane termice (flare) și nori de fragmente metalice (chaff) pentru a deruta rachetele ghidate prin infraroșu sau radar.

Sistemul AN/SLQ-25 Nixie: O momeală tractată prin apă în spatele portavionului, care emite zgomote puternice pentru a atrage torpilele inamice departe de elicele și corpul navei.

Rețea complexă de radare: Radare 3D de căutare aeriană (precum AN/SPS-48 și AN/SPS-49) care pot urmări sute de ținte simultan pe distanțe mari.

Portavionul nu acționează niciodată singur, ci în centrul unui Grup de Lovire al Portavionului (Carrier Strike Group – CSG), înconjurat de crucișătoare și distrugătoare Aegis și, de obicei, un submarin de atac.

A participat la numeroase misiuni de luptă

A intrat în serviciul Marinei SUA în anul 1989. De atunci, a fost implicat în numeroase misiuni globale majore, inclusiv operațiunile din timpul războiului din Golf, războiului din Afganistan și războiului din Irak.

Nava este cunoscută și pentru momentul din mai 2003, când președintele de atunci, George W. Bush, a aterizat pe punte și a ținut un discurs sub un banner uriaș pe care scria „Mission Accomplished” (Misiune îndeplinită), referitor la operațiunile din Irak.

Fiind o piesă centrală a proiecției de forță a Statelor Unite, portavionul este trimis frecvent în zone fierbinți de pe glob pentru a asigura securitatea maritimă, pentru a descuraja conflicte sau pentru a sprijini operațiuni militare.

Iranienii susțin că au lovit portavionul Abraham Lincoln

Gardienii Revoluției iraniene au declarat duminică că au lovit portavionul american USS Abraham Lincoln în Golful Persic, după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei.

„Portavionul american Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, au afirmat Gărzile într-un comunicat difuzat de mass-media locală, avertizând că „pământul și marea vor deveni din ce în ce mai mult cimitirul agresorilor teroriști”.

SUA au contrazis însă informația și au transmis că portavionul Abraham Lincoln nu a fost lovit de nicio rachetă.



