Ministerul Industriei din China a publicat un proiect pentru un nou standard de siguranță care interzice volanele tip Yoke. Standardul național obligatoriu GB 11557-202X are scopul de a proteja șoferii împotriva rănirilor cauzate de mecanismele de direcție și înlocuiește reglementările din 2011.

Regulile, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, înăspresc considerabil obligațiile de testare pentru producători. Standardul elimină excepțiile anterioare privind testele de impact.

Toate modelele de vehicule vor trebui, fără excepție, să treacă prin teste de verificare – o modificare care afectează designul volanelor la nivelul întregii industrii.

Standardul impune teste de impact în zece puncte definite pe circumferința volanului. Printre pozițiile obligatorii de testare se numără centrul celei mai slabe zone și centrul celei mai scurte porțiuni neîntărite.

Volanele semirotunde au o problemă esențială: le lipsește segmentul superior, unde ar trebui să se afle mai multe puncte critice de testare.

Fără aceste zone fizice, producătorii nu pot demonstra respectarea cerințelor. Această incompatibilitate tehnică face imposibilă omologarea conform noului standard din China.

Mai mulți producători fac în prezent volane tip Yoke pe piața chineză, printre care Tesla, IM Motors, Jiyue și Lexus. Odată ce standardul va intra în vigoare, toate modelele noi de vehicule vor trebui să respecte cerințele actualizate.

Modelele care au deja omologare vor beneficia, cel mai probabil, de o perioadă de tranziție de aproximativ 13 luni pentru adaptarea designului. Vehiculele deja omologate și aflate în circulație nu vor trebui modificate.

