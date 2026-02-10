Accidente mortale care au schimbat regulile

China devine prima țară care interzice mânerele retractabile de la mașini, acele clanțe moderne care dispar în ușă și ies automat când te apropii de mașină. Decizia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și afectează toți producătorii care vând mașini pe piața chineză – inclusiv Tesla, care a popularizat acest design.

Elon Musk a făcut din mânerele retractabile un semn distinctiv al mașinilor Tesla. Acum, în țara care reprezintă cea mai mare piață a sa, va trebui să renunțe la ele.

Decizia vine după o serie de incidente tragice. În China au fost raportate mai multe cazuri de mașini electrice care au luat foc, iar echipele de salvare nu au reușit să deschidă ușile pentru a-i scoate pe ocupanți.

În SUA, Tesla este sub investigație și se confruntă cu procese după accidente fatale în care oamenii au murit arși, blocați în interiorul mașinilor. Mânerele retractabile sunt suspectate că au cedat în momentele critice.

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China a anunțat noul standard: ușile mașinilor trebuie să poată fi deschise mecanic, atât din interior, cât și din exterior. Scopul? Să rezolve problemele legate de funcționarea complicată a clanțelor și cedarea lor după accidente, a transmis agenția de știri Xinhua.

60% din mașinile electrice au clanțe retractabile

Conform ziarului de stat „China Daily”, în aprilie 2025, 60% dintre cele mai vândute 100 de mașini electrice și hibride aveau mânere ascunse. Vorbim de un segment uriaș care trebuie modificat urgent.

Mânerul de pe un model BYD, firmă mare chinezească de mașini predominant electrice.

Regulamentul se aplică mânerelor care se retrag în ușa mașinii și se extind, se deschid automat înainte de utilizare și sunt dependente de sisteme electrice pentru a funcționa.

Producătorii de modele deja aprobate și aproape de lansare au termen până în 2029 să le

modifice. Portbagajul nu este afectat de schimbare.

De ce sunt periculoase în accidente?

Problema majoră apare când mașina e implicată într-un accident. Mânerele retractabile și sistemele de deschidere electrică depind de un circuit de 12-16 volți, același care alimentează geamurile și ecranul tactil.

Dacă alimentarea se întrerupe după impact – iar asta se întâmplă des – mânerele electrice nu mai funcționează deloc. Ocupanții trebuie atunci să găsească și să folosească dispozitive mecanice de urgență: pârghii sau cabluri ascunse, de multe ori în locuri greu accesibile – în spatele panourilor de la uși sau sub scaune.

Pentru a deschide ușile din exterior fără electricitate, manualul Tesla spune că trebuie să conectezi o sursă externă de 12 volți la două puncte specifice. Gândește-te: ești salvator, mașina arde, și trebuie să cauți manualul să vezi unde să conectezi bateria!

Ce înseamnă asta pentru noi?

Noul trend cu mânere retractabile sau integrate în caroserie s-ar putea să dispară încet-încet, iar varianta clasică să rămână în continuare standard. China este un jucător uriaș în industria auto – pentru orice producător, ce zic chinezii devine regulă.

Nu credem că brandurile vor depune un efort extra în a crea modele cu clanțe diferite pentru diverse piețe. Probabil vom vedea în 2027 cum vor arăta noile mânere la nivel mondial – și ne așteptăm la un reviriment al designului clasic.

Unii producători au rezolvat problema altfel

Nu toți producătorii au mers pe varianta 100% electrică. Unii combină sistemele electrice cu mecanisme mecanice, permițând deschiderea ușilor prin tragere fermă de mâner chiar și fără electricitate. Alții au renunțat complet la sistemele electrice.

Argumentul principal pentru mânerele retractabile a fost întotdeauna reducerea rezistenței aerodinamice, care ar putea crește autonomia mașinilor electrice. Totuși, experți din industrie consideră efectul neglijabil – cam ca și cum ai curăța o bucătărie murdară ștergând praful de pe frigider.

Tesla promite schimbări

Tesla model Y din 2026 are mânerele care de la anul vor fi interzise. Foto: Top Gear

După valul de critici și investigații, Tesla a indicat că ușile vor fi mai ușor de deschis în situații de urgență. Franz von Holzhausen, șeful de design Tesla, a declarat într-un podcast Bloomberg anul trecut că ideea de a combina mecanisme electronice și mecanice într-un singur buton „are mult sens”.

Asta ar permite ocupanților să deschidă ușile mai intuitiv „în situații de panică”, a explicat el. „E ceva la care lucrăm”. Tesla ia în calcul și deblocarea automată a încuietorilor, dacă sistemul electric cedează.

Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor veni suficient de repede pentru a salva designul retractabil – sau dacă industria va reveni la bunele clanțe clasice care funcționează chiar și când totul din jur e în flăcări.

