Creșterile au depășit estimările analiștilor

Exporturile au crescut anul trecut cu 5,5%, ajungând la aproximativ 3.800 de miliarde de dolari, în timp ce importurile au rămas aproape neschimbate, la circa 2.600 de miliarde de dolari.

Astfel, excedentul comercial a atins un nivel istoric de aproximativ 1.200 de miliarde de dolari, după ce în 2024 se apropiase deja de pragul de 1.000 de miliarde.

Rezultatele din luna decembrie au depășit estimările analiștilor: exporturile au avansat cu 6,6%, iar importurile cu 5,7%, deși prognozele indicau o creștere de doar 0,9% pentru importuri.

În pofida tensiunilor internaționale și a disputelor comerciale cu parteneri importanți, precum Statele Unite, comerțul extern al Chinei a continuat să se mențină la un nivel solid.

Schimburile comerciale cu SUA, în scădere

Totuși, schimburile comerciale cu SUA au înregistrat scăderi semnificative: exporturile către piața americană s-au redus cu 20% în 2025, iar importurile au coborât cu 14,6%.

În acest context, exportatorii chinezi și-au reorientat vânzările către alte regiuni, precum Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și Europa.

LExporturile către grupul ASEAN de națiuni din Asia de Sud-Est au crescut cu 13,4% față de anul precedent, în timp ce exporturile către Africa au înregistrat o creștere de 25,8%.

De asemenea, exporturile către Uniunea Europeană au crescut, cu 8,4%, în timp ce importurile din blocul comunitar au scăzut.

Relațiile comerciale cu Germania au evoluat diferit: exporturile Chinei către această țară au crescut cu 10,5%, ajungând la 118,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 2,1%, până la 92,8 miliarde de dolari.

Economie competitivă

„Economia Chinei rămâne extrem de competitivă. Excedentul comercial reflectă creșterea productivității și progresele tehnologice realizate de producătorii chinezi, în pofida cererii interne slabe și a supracapacităților existente”, a declarat Fred Neumann, economist-șef în cadrul HSBC.

Acesta a avertizat însă că majorarea excedentului comercial al Chinei ar putea amplifica tensiunile cu partenerii săi comerciali, în special cu cei care depind în mare măsură de exporturi.