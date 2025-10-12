Desfășurarea dronelor GJ-11 la baza aeriană Shigatse

Această desfășurare ar putea indica faptul că GJ-11 a atins o stare semi-operativă. Dronele reprezintă un exemplu al investițiilor masive ale Chinei în aeronave fără pilot cu aripă zburătoare, în contrast cu abordarea armatei SUA, care evită public astfel de designuri.

Arhiva online Planet Labs prezintă imagini cu trei drone GJ-11 la baza aeriană Shigatse, cunoscută și sub numele de Aeroportul Păcii Shigatse, în regiunea autonomă Tibet, între 6 august și 5 septembrie. Dronele Sharp Sword sunt concepute pentru misiuni de atac aer-sol, supraveghere și recunoaștere (ISR) și, posibil, pentru lupte aer-aer și război electronic.

Cel puțin două dintre dronele observate au fost vopsite în gri, culoare comună pentru aeronavele militare chineze. O altă dronă era acoperită cu un material de protecție roșu-maro. O imagine din 10 septembrie arată avioane de tip Flanker cu acoperiri similare.

Importanța bazei aeriene Shigatse

Shigatse este situată într-o poziție strategică, la aproximativ 145 de kilometri nord-est de granița cu statul Sikkim din India, o zonă unde au avut loc ciocniri violente între cele două țări.

În ultimii cinci ani, Armata Populară de Eliberare (PLA) a extins capacitatea de proiectare a puterii aeriene din bazele din regiunile autonome Tibet și Xinjiang.

Pista principală a bazei Shigatse este una dintre cele mai lungi din lume, având 5.000 de metri. O pistă auxiliară de 3.000 de metri, cu șapte locuri de parcare pentru aeronave mari, a fost finalizată în 2017.

Ulterior, a fost construită o platformă extinsă pentru aeronave militare, iar lucrările pentru noi hangare și infrastructuri de sprijin continuă de peste un an.

Activități militare și operațiuni cu drone

Baza Shigatse găzduiește constant avioane de luptă, inclusiv modele de tip Flanker și J-10, precum și alte aeronave militare, cum ar fi avioane de avertizare timpurie și elicoptere.

De asemenea, baza este un centru important pentru operațiuni cu drone, fiind utilizată de diverse tipuri, inclusiv dronele din familia Rainbow a CASC.

Shigatse a fost primul loc cunoscut de operare pentru drona de recunoaștere WZ-7 Soaring Dragon, care are o prezență constantă aici și este folosită pentru colectarea de informații de-a lungul graniței cu India.

Testarea operațională a dronelor GJ-11

Activitățile PLA la Shigatse sugerează că dronele GJ-11 au fost trimise pentru teste operaționale. Anterior, aceste drone au fost observate în principal la facilități de testare, precum baza secretă Malan din provincia Xinjiang.

Dronele zboară zilnic la Malan de peste un an, iar machete ale acestora au fost văzute la parade și la facilități de testare navală.

Zborurile de la Shigatse oferă o oportunitate de testare în condiții reale, inclusiv rafinarea tacticilor și procedurilor pentru utilizarea dronelor în structuri de forță existente.

Amplasarea bazei, la o altitudine de aproape 3.782 de metri, oferă un loc de testare la mare altitudine și în apropierea unei zone de tensiune activă cu India.

Posibilități de integrare și utilizare autonomă

Prezența mai multor drone Sharp Sword la Shigatse permite demonstrarea capacității acestora de a opera cooperativ, alături de platforme cu echipaj, și, posibil, cu un grad ridicat de autonomie.

Avionul de luptă stealth J-20 al Chinei este adesea prezentat ca un posibil companion aerian pentru GJ-11.

De-a lungul anilor că varianta cu două locuri a J-20 ar fi deosebit de potrivită pentru rolul de controlor aerian al dronelor.

Evoluția și perspectivele dronei GJ-11

Dezvoltarea dronei GJ-11 a început acum mai bine de un deceniu, primul prototip zburând în 2013. O machetă cu un design mai avansat și mai stealth a fost prezentată la o paradă în Beijing, în 2019.

Dezvoltarea continuă include o variantă navală, capabilă să opereze de pe portavioane și nave amfibii mari, denumită neoficial GJ-11H, GJ-11J sau GJ-21.

GJ-11 este doar un exemplu al eforturilor PLA de a dezvolta mai multe tipuri de drone stealth cu aripă zburătoare, utilizate pentru misiuni ISR de mare altitudine și anduranță.

În acest an, au apărut trei designuri noi de drone cu aripă zburătoare în China, inclusiv două modele mari observate la Malan. Industria aeronautică chineză avansează rapid în dezvoltarea de noi designuri avansate, atât cu echipaj, cât și fără echipaj.

