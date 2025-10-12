Desfășurarea dronelor GJ-11 la baza aeriană Shigatse

Această desfășurare ar putea indica faptul că GJ-11 a atins o stare semi-operativă. Dronele reprezintă un exemplu al investițiilor masive ale Chinei în aeronave fără pilot cu aripă zburătoare, în contrast cu abordarea armatei SUA, care evită public astfel de designuri.

Arhiva online Planet Labs prezintă imagini cu trei drone GJ-11 la baza aeriană Shigatse, cunoscută și sub numele de Aeroportul Păcii Shigatse, în regiunea autonomă Tibet, între 6 august și 5 septembrie. Dronele Sharp Sword sunt concepute pentru misiuni de atac aer-sol, supraveghere și recunoaștere (ISR) și, posibil, pentru lupte aer-aer și război electronic.

Cel puțin două dintre dronele observate au fost vopsite în gri, culoare comună pentru aeronavele militare chineze. O altă dronă era acoperită cu un material de protecție roșu-maro. O imagine din 10 septembrie arată avioane de tip Flanker cu acoperiri similare.

Importanța bazei aeriene Shigatse

Shigatse este situată într-o poziție strategică, la aproximativ 145 de kilometri nord-est de granița cu statul Sikkim din India, o zonă unde au avut loc ciocniri violente între cele două țări.

În ultimii cinci ani, Armata Populară de Eliberare (PLA) a extins capacitatea de proiectare a puterii aeriene din bazele din regiunile autonome Tibet și Xinjiang.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Pista principală a bazei Shigatse este una dintre cele mai lungi din lume, având 5.000 de metri. O pistă auxiliară de 3.000 de metri, cu șapte locuri de parcare pentru aeronave mari, a fost finalizată în 2017.

Ulterior, a fost construită o platformă extinsă pentru aeronave militare, iar lucrările pentru noi hangare și infrastructuri de sprijin continuă de peste un an.

Activități militare și operațiuni cu drone

Baza Shigatse găzduiește constant avioane de luptă, inclusiv modele de tip Flanker și J-10, precum și alte aeronave militare, cum ar fi avioane de avertizare timpurie și elicoptere.

De asemenea, baza este un centru important pentru operațiuni cu drone, fiind utilizată de diverse tipuri, inclusiv dronele din familia Rainbow a CASC.

Shigatse a fost primul loc cunoscut de operare pentru drona de recunoaștere WZ-7 Soaring Dragon, care are o prezență constantă aici și este folosită pentru colectarea de informații de-a lungul graniței cu India.

Testarea operațională a dronelor GJ-11

Activitățile PLA la Shigatse sugerează că dronele GJ-11 au fost trimise pentru teste operaționale. Anterior, aceste drone au fost observate în principal la facilități de testare, precum baza secretă Malan din provincia Xinjiang.

Dronele zboară zilnic la Malan de peste un an, iar machete ale acestora au fost văzute la parade și la facilități de testare navală.

Zborurile de la Shigatse oferă o oportunitate de testare în condiții reale, inclusiv rafinarea tacticilor și procedurilor pentru utilizarea dronelor în structuri de forță existente.

Amplasarea bazei, la o altitudine de aproape 3.782 de metri, oferă un loc de testare la mare altitudine și în apropierea unei zone de tensiune activă cu India.

Posibilități de integrare și utilizare autonomă

Prezența mai multor drone Sharp Sword la Shigatse permite demonstrarea capacității acestora de a opera cooperativ, alături de platforme cu echipaj, și, posibil, cu un grad ridicat de autonomie.

Avionul de luptă stealth J-20 al Chinei este adesea prezentat ca un posibil companion aerian pentru GJ-11.

De-a lungul anilor că varianta cu două locuri a J-20 ar fi deosebit de potrivită pentru rolul de controlor aerian al dronelor.

Evoluția și perspectivele dronei GJ-11

Dezvoltarea dronei GJ-11 a început acum mai bine de un deceniu, primul prototip zburând în 2013. O machetă cu un design mai avansat și mai stealth a fost prezentată la o paradă în Beijing, în 2019.

Dezvoltarea continuă include o variantă navală, capabilă să opereze de pe portavioane și nave amfibii mari, denumită neoficial GJ-11H, GJ-11J sau GJ-21.

Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Recomandări
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”

GJ-11 este doar un exemplu al eforturilor PLA de a dezvolta mai multe tipuri de drone stealth cu aripă zburătoare, utilizate pentru misiuni ISR de mare altitudine și anduranță.

În acest an, au apărut trei designuri noi de drone cu aripă zburătoare în China, inclusiv două modele mari observate la Malan. Industria aeronautică chineză avansează rapid în dezvoltarea de noi designuri avansate, atât cu echipaj, cât și fără echipaj.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sediul BCR din Calea Victoriei, fost Bancorex, nu a putut fi demolat nici după o lună. Clădirea a fost construită în anii ’90
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Mihai Zmărăndescu, despre sacrificiile sportului de performanță: „Trebuie să ai un psihic foarte tare. MMA-ul este făcut de oameni inteligenți”
Interviu
Știri România 16:00
Mihai Zmărăndescu, despre sacrificiile sportului de performanță: „Trebuie să ai un psihic foarte tare. MMA-ul este făcut de oameni inteligenți”
Sute de mașini au forțat intrarea în baza FCSB din Berceni a lui Gigi Becali. „Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva”
Știri România 15:15
Sute de mașini au forțat intrarea în baza FCSB din Berceni a lui Gigi Becali. „Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva”
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Culisele farsei colosale făcute de Teodora Stoica tatălui său. MM Stoica: “Râdea şi Angelescu de la Rapid de Gelu din Galaţi”
Fanatik.ro
Culisele farsei colosale făcute de Teodora Stoica tatălui său. MM Stoica: “Râdea şi Angelescu de la Rapid de Gelu din Galaţi”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Stiri Mondene 15:38
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Viața la țară a lui Ellen DeGeneres și a Portiei de Rossi în Anglia. Cuplul a plecat din Statele Unite din cauza lui Donald Trump: „Mai simplu”
Stiri Mondene 14:50
Viața la țară a lui Ellen DeGeneres și a Portiei de Rossi în Anglia. Cuplul a plecat din Statele Unite din cauza lui Donald Trump: „Mai simplu”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
ObservatorNews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Primar PNL, atac dur la Bolojan: Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita
Mediafax.ro
Primar PNL, atac dur la Bolojan: Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
KanalD.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul

Politic

Stelian Bujduveanu vrea să candideze la Primăria București, deși Ciprian Ciucu este favorit în sondajele PNL: „Cred că am acest drept”
Politică 15:54
Stelian Bujduveanu vrea să candideze la Primăria București, deși Ciprian Ciucu este favorit în sondajele PNL: „Cred că am acest drept”
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
Fanatik.ro
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită