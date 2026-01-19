China propune lansarea a 203.000 de sateliți de internet în 2026

În decembrie 2025, mai multe companii din China au depus cereri la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), propunând lansarea unui număr impresionant de 203.000 de sateliți de internet, organizați în 14 constelații.

Cea mai ambițioasă propunere vine din partea Institutului pentru Utilizarea Spectrului Radio și Inovație Tehnologică, ce a anunțat planuri pentru constelațiile CTC-1 și CTC-2, fiecare compusă din 96.714 sateliți. Institutul, responsabil pentru peste 95% dintre cererile depuse de China, a fost creat pentru a dezvolta și comercializa inovații în domeniul spectrului radio.

În prezent, pe orbita Pământului se află 10.824 de sateliți, iar China deține doar 9,43% din această flotă. În contrast, SpaceX deține o pondere de 75,94%, potrivit Popular Mechanics. Planurile Chinei de a solicita o cantitate atât de mare de resurse orbitale și de frecvență radio reprezintă o creștere semnificativă față de cererile anterioare.

Companiile chineze vor să intre în competiție cu Starlink

Alte companii chineze, cum ar fi China Satellite Network Group, sprijinită de guvern, intenționează să lanseze 12.992 de sateliți. Pe listă mai figurează și operatori privați precum GalaxySpace, Guodian Gaoke Space Technology și Spacety, dar și Shanghai Yuanxin Satellite Technology, competitor direct al Starlink, care a depus o cerere pentru 15.000 de sateliți.

„Dezvoltarea internetului prin satelit din China este caracterizată de o coordonare la nivel național, implicând diverse părți. Acest lucru a ridicat internetul prin satelit de la un proiect comercial izolat la un efort susținut de infrastructură nouă al guvernului chinez”, a declarat Yang Feng, fondatorul și directorul general al Spacety, pentru China Daily.

Totuși, rămân numeroase provocări legate de aceste proiecte ambițioase. De la proiectare și manufactură, până la lansare, procesul este complex și consumator de timp.

De exemplu, aprobarea utilizării sloturilor orbitale și a benzilor de frecvență radio poate dura între doi și șapte ani. Yang rămâne optimist, dar recunoaște că realizarea efectivă a unor astfel de constelații uriașe este mai dificilă decât pare pe hârtie.

Cursa pentru cucerirea spațiului accelerează rivalitatea între China și SUA

În acest moment, Statele Unite, prin intermediul SpaceX, conduc cursa pentru cucerirea spațiului, iar China intenționează să recupereze decalajul în următorii zece ani. Printre proiectele deja în derulare se află rețeaua Guowang, care va include 13.000 de sateliți, și rețeaua Qianfan, ce vizează lansarea a 15.000 de sateliți până în 2030.

Ding Botao, director adjunct al cercetării informaționale de la Academia de Științe Sociale din Shanghai, consideră că aceste inițiative demonstrează hotărârea Chinei de a deveni un jucător important în domeniul spațial.

„Această mișcare semnalează hotărârea și capacitatea Chinei de a desfășura implementări la scară largă și sistematice în orbita joasă a Pământului”, a declarat Ding pentru China Daily.

Între timp, aglomerarea orbitelor terestre ridică îngrijorări. SpaceX a anunțat că va reduce altitudinea a 4.400 de sateliți Starlink pentru a reduce riscul coliziunilor și a deșeurilor spațiale.

De asemenea, Federal Communications Commission (FCC) a aprobat recent lansarea a încă 7.500 de sateliți Starlink de a doua generație până la sfârșitul anului 2031. Rămâne de văzut dacă sistemele propuse de China vor fi mai eficiente decât cele existente.

