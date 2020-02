De Iulian Budușan,

Geely, constructor chinez, dar care a cumpărat mărci consacrate precum Volvo și Lotus, a lansat SUV-ul Icon la doar trei săptămâni după ce compania s-a angajat că va cheltui 53 de milioane de dolari pentru a proiecta mașini pentru a proteja pasagerii de viruși, cum ar fi noul coronavirus.

Geely a lansat Icon pentru piața chineză și spune că sistemul de purificare din autoturism a fost dezvoltată în timp record.

Sistemul de filtrare a aerului Icon este certificat N95, ceea ce înseamnă că blochează cel puțin 95% din particulele mai mici 0,3 microni.

Cele de coronavirus măsoară între 0,05 și 0,2 microni în diametru, ceea ce înseamnă că noua caracteristică poate să nu protejeze în totalitate ocupanții de un focar, în ciuda limitării expunerii.

Chiar și așa, Geely a spus că a primit peste 30.000 de precomenzi online pentru Icon, în doar câteva ore înainte de lansarea oficială.

Coronavirusul a infectat peste 83.000 de oameni la nivel global și a ucis peste 2.900 de oameni, majoritatea în China. COVID-19 continuă să se răspândească, mai mult de 50 de țări au raportat prime cazuri în ultimele 48 de ore.

Pentru a doua zi, numărul cazurilor noi de infectare din afara Chinei din ultimele 24 de ore l-a depășit pe cel din țara în care a izbucnit epidemia de coronavirus.

