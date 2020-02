De Iulian Budușan,

Site-ul Gizmodo a publicat un mail al unei companii, care face recurtări pentru Amazon, în care este stipulat că „nu trebuie să aducem niciun candidat la fața locului, pentru interviuri, din cauza problemelor legate de coronavirus”.

Amazon a susținut că nu anulează toate interviurile „fizice”, ci că apelează la interviuri video pentru anumite tipuri de locuri de muncă.

Schimbarea vine pe măsură ce companiile iau măsuri din ce în ce mai agresive pentru a preveni răspândirea noulu coronavirus. Amazon a confirmat pentru Business Insider că le-a pus în vedere tuturor celor 798.000 angajați ai săi să „amâne călătoriile care nu sunt esențiale”.

Această decizie este una în plus față de restricțiile existente ale companiei cu privire la călătoriile angajaților către și din China, care sunt în vigoare din ianuarie. De asemenea, Amazon a anunțat că lanțul său de aprovizionare ar putea fi afectat și a trimis un mail prin care cere lămuriri de la companiile partenere dacă au probleme cu stocurile și aprovizionarea.

Un epidemiolog chinez, cel care a descoperit virusul SARS în 2003, a declarat că este sigur că epidemia de coronavirus din China va fi sub control la sfârșitul lunii aprilie.



Miniştrii sănătăţii din statele membre ale Uniunii Europene se vor întâlni, în data de 6 martie, la Bruxelles, pentru a discuta despre măsurile privitoare la coronavirus.

Coreea de Sud a dezvoltat o aplicație pentru mobil, care arată utilizatorului cât de aproape se află de un pacient infectat cu noul coronavirus, notează CNN.



