Strategia este simplă: producătorul chinez vinde motocicleta unor mărci diferite care o comercializează sub propria identitate. Deși produsul este fabricat în China, designul aparține italianului Marabese Design, relatează Motor Pasion Moto.

Motocicleta are furcă inversată reglabilă, frâne Brembo, ABS Bosch și anvelope Michelin Road 6. Motorul este un bicilindru în paralel de 730 cc, care dezvoltă 75 sau 82 CP, în funcție de piață și marcă. Deși fabricată în China, dezvoltarea modelului a fost sprijinită de Suter Racing, renumită în Moto2, conform Motor Pasion Moto.

One motorcycle, multiple identities in the European market: Meet the Mash K750



At first glance, it looks like just another middleweight sportbike trying to earn its place in Europe. The K750, however, is a clear example of how modern motorcycle manufacthttps://t.co/C4b72FmLo3 pic.twitter.com/IryEbR5TQG — M Sports (@MSports_all) February 10, 2026

Totuși, motocicleta are câteva dezavantaje. Greutatea de 217 kg în ordine de mers este considerabilă pentru un motor de 82 CP. Comparația cu rivalele din aceeași categorie evidențiază acest aspect.

Pe lângă greutate, tehnologiile moderne lipsesc: nu există accelerație electronică, moduri de conducere sau control tracțiune. Motocicleta are un sistem de gaz tradițional și o cutie de viteze cu șase trepte.

Strategia de marketing chineză se bazează pe variațiile de preț. Deși este aceeași motocicletă, prețurile variază, începând de la 5.600 euro, ajungând până la 7.700 euro, în funcție de marcă.

