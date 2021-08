Imagine istorică: Ultimul militar american părăsește Afganistanul

Generalul american Kenneth McKenzie, 64 de ani, care conduce Comandamentul Central al SUA, a declarat luni, 30 august, într-un interviu video cu jurnaliștii americani că ultimul avion militar american a decolat de pe aeroportul Kabul cu un minut înainte de miezul nopții, ora locală, 22.59 ora Bucureștiului.

Gen. McKenzie: In total, U.S. military and coalition aircraft combined to evacuate more than 123,000 civilians, which were all enabled by U.S. military service members, who were securing and operating the airfield. pic.twitter.com/94oyGY1nNB — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) August 30, 2021

Avion militar care părăsește Kabulul.

Potrivit CNN, generalul-maior Chris Donahue a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul. Imaginile difuzate pe Twitter îl arată pe comandantul celei de-a 82-a diviziuni aeriene a armatei SUA urcând într-un avion de evacuare, pe aeroportul internațional Kabul.

General-major Christopher Donahue. www.army.mil

„Ultimul soldat american pleacă din Afganistan”, a scris pe Twitter, Comandamentul Central al SUA.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) August 30, 2021

Biden: ”Prezența noastră militară în Afganistan s-a încheiat”

Preşedintele Joe Biden a anunțat că va face o declaraţie marţi pentru a explica decizia sa de „a nu prelungi prezenţa americană după 31 august” în Afganistan, potrivit unui comunicat al Casei Albe, notează AFP, preluată de Agerpres. Casa Albă a precizat ulterior că intervenţia lui va avea loc la 20.30, ora României.

Armata americană a anunţat oficial, luni, sfârşitul celui mai lung război din istoria SUA.

Prezenţa noastră militară de douăzeci de ani în Afganistan s-a încheiat. Joe Biden:

El le-a mulţumit militarilor americani că au efectuat în 17 zile „cea mai mare operaţiune de evacuare aeriană din istoria SUA„ care a permis ca mai mult de 123.000 de persoane (americani, interpreţi şi alţi aliaţi afgani ai Statelor Unite şi cetăţeni ai ţărilor aliate) să părăsească ţara.

Decizia de a finaliza retragerea exact la data anunţată, înainte de 31 august, a fost „recomandată în unanimitate” de înaltul comandament militar, a subliniat Joe Biden, în contextul în care numeroase voci s-au făcut auzite în SUA pentru a prelungi misiunea de evacuare.

PARTENERI - GSP.RO La peste 60 de ani de la marele jaf comunist, Ilie Năstase rupe tăcerea: „De acolo mi se trage ura”

Playtech.ro TRAGEDIE pentru o actriță din România. A murit din cauza covid-19

Observatornews.ro O americancă a fost arestată pentru că s-a autosatisfăcut pe plajă, crezând că nu o vede nimeni

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Interlopul Nelson Mondialu cerșește bani de la fani pentru a-și pune termopane la vilă. Cum au reacționat aceștia

Telekomsport Victorie uriaşă împotriva talibanilor. O femeie afgană a reuşit imposibilul după o operaţiune secretă

PUBLICITATE Discuții despre ”obsesia actuală pentru frumusețe”, cu Mara Oprea