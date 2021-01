Actrița a jucat în roluri majore, precum cele din filmul „Sounder” şi serialul „How to Get Away with Murder”, datorită cărora a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii, inclusiv cu un premiu Oscar onorific în 2018.

Tyson a devenit un simbol al comunităţii afro-americane pe marele ecran, încă de la debutul său în cinematografie, care s-a produs în anul 1959.

Printre cele mai cunoscute producţii în care a jucat Cicely Tyson figurează filme precum „Sounder” (1973), „Fried Green Tomatoes” (1991) şi „The Help” (2011), dar şi seriale de televiziune precum „House of Cards” (2016) şi „How to Get Away with Murder” (2015-2020).

Hotărâtă să lupte împotriva rasismului, actrița a refuzat adesea roluri care promovau, potrivit ei, clişee rasiale, precum servitorii sau prostituatele.

Actriţa afro-americană a interpretat-o cu succes pe Jane Pittman în producţia de televiziune „The Autobiography of Miss Jane Pittman” (1974) şi a avut un rol important în popularul serial „East Side/West Side” (1963-1964). Ambele personaje au devenit foarte îndrăgite de telespectatori şi au făcut din Cicely Tyson un punct de reper pentru publicul afro-american.

Ea a continuat să lucreze în televiziune şi în mai recentul serial „How to Get Away with Murder”, în care a jucat rolul mamei protagonistei, interpretată de Viola Davis.

Cicely Tyson a lucrat până în ultimul an din viața și nu s-a retras niciodată. Ultima sa peliculă datează din anul 2020, iar săptămâna aceasta şi-a publicat memoriile, intitulate „Just As I Am”. Atunci când a primit Oscarul onorific, în 2018, ea a declarat: „Trebuie să ai credinţă, încredere şi să crezi în ceea ce faci”.

Foto: Hepta

