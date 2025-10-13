Ciclonul Alice a lovit sudul Cataloniei

Ulldecona, un oraș aflat în sudul provinciei Tarragona, a rămas complet blocată, iar în Godall, Santa Bàrbara și la Ràpita, străzile s-au transformat în cascade de apă și noroi.

Pompierii au primit peste 1.700 de apeluri disperate și au făcut zeci de salvări la limită, însă, ca printr-un miracol, nu s-au înregistrat victime și nici persoane dispărute, relatează publicația spaniolă El Pais.

2.000 de mașini au rămas captive pe autostrada AP-7, la Freginals, iar peste 1.000 de oameni au fost evacuați și adăpostiți în săli de sport.

Guvernul catalan a închis școlile în zonele afectate de inundații

Salvador Illa, președintele guvernului regional, s-a întâlnit luni dimineață cu echipele de urgență la Tortosa și a cerut prudență maximă. „Episodul nu s-a încheiat. Trebuie să fim foarte atenți la noile ploi care pot cădea în orele următoare pe litoralul și prelitoralul Cataloniei. Modelele meteorologice nu ne pot indica exact unde va lovi”, a avertizat liderul catalan.

Guvernul a închis școlile și centrele medicale din cele mai afectate regiuni – Baix Ebre, Ribera dEbre, Terra Alta și Baix Camp.

Aproape 50.000 de elevi rămân acasă, iar Universitatea Rovira i Virgili a suspendat toate activitățile.

După ore de teamă și incertitudine, vestea bună e că nu există victime, doar pagube materiale, și acestea uriașe. Câmpuri înecate, drumuri distruse și mașini luate de ape arată forța necruțătoare cu care a lovit ciclonul Alice.

Furtunile puternice se îndreaptă spre Barcelona

Au fost trimise de trei ori mesaje de alertă pe telefoanele localnicilor, îndemnându-i să nu iasă din case și să urce la etajele superioare. Renfe a suspendat toate trenurile pe ruta Barcelona–Valencia, iar traficul pe AP-7 a fost blocat în zona Amposta. Blocaje persistă și pe C-12, N-340 și mai multe drumuri secundare.

Sudul provinciei Tarragona rămâne luni sub cod portocaliu, cu precipitații ce pot ajunge la 40 de litri pe oră. Potrivit Agenției spaniole de Meteorologie (AEMET), furtunile puternice se vor deplasa spre Barcelona și Girona pe parcursul zilei.

Pe 29 octombrie 2024, ploile torențiale cauzate de o zonă de joasă presiune, izolată la altitudini înalte, au adus o cantitate de precipitații echivalentă cu cea a unui an întreg, în mai multe regiuni din sud-estul Spaniei, inclusiv Comunitatea Valenciană, Castilla-La Mancha și Andaluzia.

Inundațiile rezultate au provocat moartea a cel puțin 215 de persoane și pagube materiale uriașe. Este considerat unul dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria Spaniei.