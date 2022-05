„Se renunță la mediile semestriale, se renunță la obligativitatea susținerii tezelor semestriale, va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar, iar profesorul va avea mult mai multă autonomie în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an școlar”, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul a explicat și care va fi numărul minim de note acordat elevilor într-un an. Pentru fiecare disciplină numărul va fi egal cu N + 3, unde N este suma orelor alocate săptămânal pentru acea materie. „Altfel spus, pentru disciplina care are două ore pe săptămână într-un an școlar vor fi necesare minimum cinci note”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Module de învățare în loc de semestre

În viitorul an școlar vor dispărea semestrele care vor fi înlocuite cu 5 module de învățare de 6-7-8 săptămâni, alternate cu vacanțe scurte. Schimbarea aceasta a apărut deja în Monitorul Oficial la începutul lunii aprilie.

Tot azi ministrul a anunțat că a fost stabilită de Inspectoratele Școlare Județene data pentru vacanța mobilă din luna februarie.

30 dintre județele țării vor avea vacanța mobilă din februarie 2023 în a patra săptămână din februarie, 10 județe – în a treia săptămână, iar Ilfov și Suceava sunt cele două județe care vor avea vacanță în a doua săptămână a lunii februarie.

Potrivit ministrului, ordinul de ministru care cuprinde toate modificările este în curs de finalizare și va fi publicat în Monitorul Oficial marți, moment în care intră în vigoare.

„Evaluarea standardizată nu şi-a propus să înlocuiască nici tezele, nici notele”

Cîmpeanu a vorbit și despre Evaluarea Standarizată care a început azi cu proba de matematică pentru elevii din clasele a III-a, a V-a și a VI-a.

„Astăzi, 30 mai, începând cu ora 08:00 au fost administrate 15 mii de teste de matematică în cadrul programului de evaluare standardizată pentru clasa a 3, a 5-a și a 6-a. Au fost completate de către copii și 10 mii de chestionare de satisfacție. Două treimi, 3/4 din primii elevi au apreciat pozitiv administrarea acestor teste”.

Ministrul a precizat că această evaluare standardizată nu şi-a propus să înlocuiască notele sau tezele.

„Evaluarea standardizată nu şi-a propus să înlocuiască nici tezele, nici notele. Se finalizează cu rapoarte care nu înlocuiesc notele, nu ierarhizează, nici elevii, nici şcolile, nici profesorii”, a explicat ministrul Educaţiei.

